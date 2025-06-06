День журналіста України та трансплантології: що ще відзначають сьогодні

Сьогодні, 6 червня відзначається День журналіста України та Всесвітній день трансплантології, передає УНН.

День журналіста України

Сьогодні, 6 червня в Україні своє професійне свято відзначають журналіста. Дата була обрана указом Президента у 1994 році на честь того, що у 1992 році саме в цей день Національна спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів.

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) повідомила, що станом на 2 червня цього року від початку повномасштабної війни рф проти України росіяни вбили щонайменше 125 медійників

Серед загиблих - 18 медійників та медійниць, які виконували професійні обов'язки та 97 представників й представниць медіа, які мобілізувалися до лав Сил оборони України.

Всесвітній день трансплантології

Сьогодні відзначається Всесвітній день трансплантології, який покликаний привертати увагу до людей, які живуть із пересадженими органами або очікують на трансплантацію.

Багатьом людям потрібна трансплантація органів через генетичні захворювання, такі як полікістоз нирок, муковісцидоз або вада серця. Крім того, інфекції, такі як гепатит, та хронічні захворювання, такі як діабет, також призводять до необхідності трансплантації. Тільки у Сполучених Штатах понад 100 000 людей перебувають у національному списку очікування, і щодня 17 людей помирають, чекаючи на трансплантацію органів.

В Україні вперше зробили операцію з повторної трансплантації серця

Всесвітній день боротьби зі шкідниками

Цей день відзначається 6 червня. Його мета - це підвищення обізнаності громадськості, уряду та ЗМІ про важливу роль, яку відіграє галузь боротьби зі шкідниками у захисті здоров'я, продуктів харчування, майна та навколишнього середовища від загроз шкідників у всьому світі.

День кінотеатру під відкритим небом

Саме 6 червня 1933 році американський менеджер з продажів автомобілів Річард Холлінгсхед відкрив перший у світі кінотеатр під відкритим небом у своєму місті Кадмен.

У серпні 1932 року Холлінгсхед отримав патент на свій винахід, а менш ніж за місяць до відкриття першого у світі кінотеатру під відкритим небом другим патентом на 17 років закріпив своє ексклюзивне право відкривати такі заклади.

День Йо-Йо

Національний День Йо-Йо відзначається 6 червня. Цього дня, який також є днем ​​народження Дональда Ф. Данкана, який популяризував йо-йо в Америці.

Перша популярність йо-йо припала на 1920-ті роки. Термін "йо-йог" зараз, як і раніше часто використовується дітьми та дорослими.

Йо-йо ймовірно є другою після ляльки найстарішою іграшкою про яку відомо людству.

Перші йо-йо, які збереглися, були виготовлені з теракотових (глиняних) дисків та знайдені в Греції. Вони датовані близько 500 роком до нашої ери.

Церковні свята

За церковним календарем сьогодні День пам’яті преподобного Віссаріона.

Чоловік народився у Єгипті і з юних років вирішив присвятити своє життя служінню Господу.

За свою непохитну віру отримав від Господа дар зцілення та дивотворення.