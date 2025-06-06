В Україні 6 червня буде спекотно, але місцями пройдуть дощі з грозами
Київ • УНН
У п'ятницю, 06 червня, в Україні буде спекотна погода, але у деяких регіонах пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме 26-31 градус тепла.
Погода в Україні у п'ятницю, 06 червня буде спекотною, але місцями дощовою та грозовою. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
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За даними синоптиків, погоду без опадів у більшості областей формуватиме поле високого атмосферного тиску, на короткочасні дощі літнього характеру розраховуємо місцями лише в північній частині, вдень і в західних областях.
У північній частині, вдень і в західних та Вінницькій областях місцями очікуються короткочасні дощі та грози. На решті території опадів не буде. Вітер здебільшого рухатиметься у південно-західному напрямку, швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.
Температура вдень становитиме 26 – 31 градусів тепла. В Карпатах вдень очікується 20 – 25 градусів тепла.
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