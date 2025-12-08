В Киеве скандальному пластическому хирургу Бебиху вручили подозрение: ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее тяжкие последствия – СМИ

$42.060.13
49.000.23
ukenru
17:26 • 76 просмотра
Президент Зеленский рассказал, о чем говорил с европейскими лидерами в ЛондонеVideo
14:55 • 8304 просмотра
В бою на восточном направлении погиб украинский пилот Су-27 Евгений Иванов
Эксклюзив
14:34 • 13149 просмотра
Данный документ действительно уникален, не в хорошем смысле этого слова: эксперт об обновленной Стратегии нацбезопасности США
13:22 • 19621 просмотра
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 24366 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 24906 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
8 декабря, 11:28 • 16678 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 27234 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
8 декабря, 10:37 • 13551 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
8 декабря, 10:00 • 13628 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1м/с
86%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Войска рф атаковали дронами Фастов в Киевской области: показали последствияPhoto8 декабря, 07:35 • 10295 просмотра
Зеленский отложил назначение нового главы Офиса Президента до возвращения из-за границы - нардеп8 декабря, 08:22 • 21433 просмотра
Сырский раскрыл "требование времени" по БЗВП и указал на важность адаптации новобранцев на фоне "значительной части СЗЧ"8 декабря, 09:07 • 7650 просмотра
В подразделениях РФ погибших на Покровском направлении массово оформляют как "СЗЧ" - "Атеш"8 декабря, 09:29 • 18832 просмотра
Ряд областей переходят на аварийные отключения света: что известно14:17 • 6804 просмотра
публикации
Никаких санкций, действовать через РоссиюPhoto15:38 • 3318 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
13:00 • 24360 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
Эксклюзив
12:25 • 24902 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
Эксклюзив
8 декабря, 10:53 • 27232 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 34285 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Лондон
Франция
Реклама
УНН Lite
Медиавойна: Paramount бросает вызов Netflix, перебивая его цену и предлагая $74,4 млрд за Warner Bros15:34 • 2268 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 34286 просмотра
Netflix объявил о покупке Warner Bros. и HBO5 декабря, 12:40 • 54358 просмотра
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома5 декабря, 06:50 • 64618 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 65391 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Сериал
Хранитель

В Киеве скандальному пластическому хирургу Бебиху вручили подозрение: ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее тяжкие последствия – СМИ

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Сотрудники Национальной полиции Украины вручили подозрение пластическому хирургу Александру Бебиху по статье 140 ч.1 УКУ. Уголовное производство открыто по заявлению пациентки о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия.

В Киеве скандальному пластическому хирургу Бебиху вручили подозрение: ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее тяжкие последствия – СМИ

По данным источников в правоохранительных органах, на прошлой неделе сотрудники Национальной полиции Украины вручили подозрение по ст.140 ч.1 УКУ пластическому хирургу Александру Бебиху. Ранее в его адрес звучали обвинения в непрофессионализме и даже злоупотреблении наркотиками, передает УНН со ссылкой на Українські новини.

Уголовное производство открыто по заявлению одной из пациенток. Судя по квалификации, речь идет о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло тяжкие последствия для пациента.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Александр Бебих – врач одной из клиник пластической хирургии премиум-сегмента, расположенной в центре Киева. Его называют экспертом по скульптурированию и реконструкции тела, на счету которого более 4000 пластических операций.

После рекламного интервью блогерше Ксении Мишиной на него посыпались десятки негативных комментариев: пользователи стали делиться историями о неудачных операциях, замалчивании и игнорировании врачом осложнений после вмешательств, хамском отношении и его профессиональной халатности.

Хирурга даже обвиняли в наркотической зависимости: мол, пациентки видели его в возбужденном и неадекватном состоянии прямо во время приема. Эти слухи усилили романтические отношения Александра Бебиха с Виолеттой Зайнулиной-Вайсман. По сообщениям СМИ, женщина неоднократно имела проблемы с законом из-за проституции и употребления наркотиков.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Мишина Ксения
Пожизненное лишение свободы
Национальная полиция Украины
Киев