В Киеве скандальному пластическому хирургу Бебиху вручили подозрение: ненадлежащее исполнение обязанностей, повлекшее тяжкие последствия – СМИ
Киев • УНН
Сотрудники Национальной полиции Украины вручили подозрение пластическому хирургу Александру Бебиху по статье 140 ч.1 УКУ. Уголовное производство открыто по заявлению пациентки о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия.
По данным источников в правоохранительных органах, на прошлой неделе сотрудники Национальной полиции Украины вручили подозрение по ст.140 ч.1 УКУ пластическому хирургу Александру Бебиху. Ранее в его адрес звучали обвинения в непрофессионализме и даже злоупотреблении наркотиками, передает УНН со ссылкой на Українські новини.
Уголовное производство открыто по заявлению одной из пациенток. Судя по квалификации, речь идет о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, что повлекло тяжкие последствия для пациента.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.
Александр Бебих – врач одной из клиник пластической хирургии премиум-сегмента, расположенной в центре Киева. Его называют экспертом по скульптурированию и реконструкции тела, на счету которого более 4000 пластических операций.
После рекламного интервью блогерше Ксении Мишиной на него посыпались десятки негативных комментариев: пользователи стали делиться историями о неудачных операциях, замалчивании и игнорировании врачом осложнений после вмешательств, хамском отношении и его профессиональной халатности.
Хирурга даже обвиняли в наркотической зависимости: мол, пациентки видели его в возбужденном и неадекватном состоянии прямо во время приема. Эти слухи усилили романтические отношения Александра Бебиха с Виолеттой Зайнулиной-Вайсман. По сообщениям СМИ, женщина неоднократно имела проблемы с законом из-за проституции и употребления наркотиков.