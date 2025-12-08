$42.060.13
Президент Зеленський розповів, про що говорив з європейськими лідерами у Лондоні
14:55 • 8290 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 13143 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 19611 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 24360 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 24902 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
8 грудня, 11:28 • 16677 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
8 грудня, 10:53 • 27232 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
8 грудня, 10:37 • 13551 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
8 грудня, 10:00 • 13628 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
Популярнi новини
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідки 8 грудня, 07:35
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22
Сирський розкрив "вимогу часу" по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі "значної частини СЗЧ" 8 грудня, 09:07
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш" 8 грудня, 09:29
Низка областей переходять на аварійні відключення світла: що відомо 14:17
У Києві скандальному пластичному хірургу Бебиху вручили підозру: неналежне виконання обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки – ЗМІ

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Співробітники Національної поліції України вручили підозру пластичному хірургу Олександру Бебиху за статтею 140 ч.1 ККУ. Кримінальне провадження відкрито за заявою пацієнтки щодо неналежного виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.

У Києві скандальному пластичному хірургу Бебиху вручили підозру: неналежне виконання обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки – ЗМІ

За даними джерел в правоохоронних органах, на минулому тижні співробітники Національної поліції України вручили підозру за ст.140 ч.1 ККУ пластичному хірургу Олександру Бебиху. Раніше на його адресу лунали обвинувачення у непрофесіоналізмі та навіть зловживанні наркотиками, передає УНН із посиланням на Українські новини.

Кримінальне провадження відкрите за заявою однієї з пацієнток. Судячи з кваліфікації, йдеться про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Олександр Бебих – лікар однієї з клінік пластичної хірургії преміум-сегменту, що розташована в центрі Києва. Його називають експертом зі скульптурування та реконструкції тіла, на рахунку якого більше 4000 пластичних операцій.

Після рекламного інтервʼю блогерці Ксенії Мішиній на нього посипались десятки негативних коментарів: користувачі стали ділитись історіями про невдалі операції, замовчування та ігнорування лікарем ускладнень після втручань, хамське ставлення і його професійну недбалість.

Хірурга навіть звинувачували у наркотичній залежності: мовляв, пацієнтки бачили його у збудженому і неадекватному стані прямо під час прийому. Ці чутки посилили романтичні стосунки Олександра Бебиха з Віолеттою Зайнуліною-Вайсман. За повідомленнями ЗМІ, жінка неодноразово мала проблеми із законом через проституцію та вживання наркотиків.

Лілія Подоляк

