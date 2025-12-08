У Києві скандальному пластичному хірургу Бебиху вручили підозру: неналежне виконання обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки – ЗМІ
Київ • УНН
Співробітники Національної поліції України вручили підозру пластичному хірургу Олександру Бебиху за статтею 140 ч.1 ККУ. Кримінальне провадження відкрито за заявою пацієнтки щодо неналежного виконання професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки.
За даними джерел в правоохоронних органах, на минулому тижні співробітники Національної поліції України вручили підозру за ст.140 ч.1 ККУ пластичному хірургу Олександру Бебиху. Раніше на його адресу лунали обвинувачення у непрофесіоналізмі та навіть зловживанні наркотиками, передає УНН із посиланням на Українські новини.
Кримінальне провадження відкрите за заявою однієї з пацієнток. Судячи з кваліфікації, йдеться про неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для пацієнта.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Олександр Бебих – лікар однієї з клінік пластичної хірургії преміум-сегменту, що розташована в центрі Києва. Його називають експертом зі скульптурування та реконструкції тіла, на рахунку якого більше 4000 пластичних операцій.
Після рекламного інтервʼю блогерці Ксенії Мішиній на нього посипались десятки негативних коментарів: користувачі стали ділитись історіями про невдалі операції, замовчування та ігнорування лікарем ускладнень після втручань, хамське ставлення і його професійну недбалість.
Хірурга навіть звинувачували у наркотичній залежності: мовляв, пацієнтки бачили його у збудженому і неадекватному стані прямо під час прийому. Ці чутки посилили романтичні стосунки Олександра Бебиха з Віолеттою Зайнуліною-Вайсман. За повідомленнями ЗМІ, жінка неодноразово мала проблеми із законом через проституцію та вживання наркотиків.