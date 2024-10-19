В Киеве работают силы ПВО, жителей просят находиться в укрытиях
Киев • УНН
В столице Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. Мэр Виталий Кличко сообщил о работе сил ПВО и призвал киевлян находиться в укрытиях для безопасности.
В столице работают силы ПВО. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
Находитесь в укрытиях
Напомним
В Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят направляться в укрытия15 октября 2024, 19:40 • 32047 просмотров