У Києві працюють сили ППО, жителів просять перебувати в укриттях
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Мер Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО та закликав киян перебувати в укриттях для безпеки.
У столиці працюють сили ППО. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає УНН.
Перебувайте в укриттях
Нагадаємо
У Києві була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.
У Києві оголошено повітряну тривогу: жителів просять прямувати в укриття15.10.24, 22:40 • 33255 переглядiв