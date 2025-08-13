В Киеве проверили магазины по подозрению в продаже товаров с наркотиками

Столичная полиция проверила одну из торговых сетей после сообщения о возможной продаже продукции с содержанием наркотических веществ. Экспертиза не подтвердила наличие запрещенных компонентов, но проверка деятельности заведения продолжается.

Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.

В Днепровском районе Киева правоохранители получили сообщение о возможной реализации товаров, которые могут содержать наркотические или психотропные вещества, в одном из магазинов вблизи станции метро.

Следователи территориального подразделения открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины — незаконное производство, хранение или сбыт наркотических средств без цели сбыта.

В ходе следствия полицейские изъяли образцы товара и направили их на экспертизу, по результатам которой было установлено отсутствие наркотических средств или психотропных веществ в изъятой продукции