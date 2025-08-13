$41.430.02
Трамп проводит переговоры с Зеленским и европейскими лидерами перед встречей с путиным - СМИ
12:02 • 11471 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
10:06 • 20351 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
09:48 • 39706 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 25260 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
08:39 • 43012 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 54229 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 33251 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 69071 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
12 августа, 15:14 • 83836 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:48 • 39705 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
08:39 • 43012 просмотра
В Киеве проверили магазины по подозрению в продаже товаров с наркотиками

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Столичная полиция проверила торговую сеть из-за возможной продажи продукции с наркотиками. Экспертиза не подтвердила запрещенных компонентов, но проверка продолжается.

В Киеве проверили магазины по подозрению в продаже товаров с наркотиками

Столичная полиция проверила одну из торговых сетей после сообщения о возможной продаже продукции с содержанием наркотических веществ. Экспертиза не подтвердила наличие запрещенных компонентов, но проверка деятельности заведения продолжается.

Об этом сообщила полиция Киева, пишет УНН.

Детали

В Днепровском районе Киева правоохранители получили сообщение о возможной реализации товаров, которые могут содержать наркотические или психотропные вещества, в одном из магазинов вблизи станции метро.

Следователи территориального подразделения открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины — незаконное производство, хранение или сбыт наркотических средств без цели сбыта.

В ходе следствия полицейские изъяли образцы товара и направили их на экспертизу, по результатам которой было установлено отсутствие наркотических средств или психотропных веществ в изъятой продукции

- заявили правоохранители.

По заключению специалистов, в изъятых товарах запрещенных веществ не обнаружено. Несмотря на это, следственные действия продолжаются: правоохранители проверяют соблюдение требований законодательства при ведении хозяйственной деятельности торговым заведением.

Полиция отмечает, что такие проверки являются частью мер по предотвращению распространения опасных веществ и обеспечению безопасности граждан.

Степан Гафтко

КиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев