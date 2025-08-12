В Одессе задержали 18-летнего участника наркогруппировки с "солями" и каннабисом на 20 млн гривен
Правоохранители изъяли у 18-летнего одессита 21 кг психотропного вещества Alpha-PVP и 100 г каннабиса. Стоимость изъятого на "черном" рынке достигает 20 миллионов гривен.
Детали
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении 18-летнему члену преступной группы. Ему инкриминировано незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов на территории Одессы
В Одессе разоблачили одного из членов наркогруппировки, которая поставляла горожанам наркотики и психотропные вещества. Подозреваемый, местный житель, доставлял запрещенные вещества клиентам через популярную логистическую компанию и оставлял в виде так называемых "закладок".
Во время проведения неотложного обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято 21 кг психотропного вещества Alpha-PVP и 100 г наркотического средства каннабис, расфасованных для дальнейшего сбыта, мобильные телефоны, сим-карты и "черновые" записи
Они отметили, что "ориентировочная стоимость такой партии изъятых наркотиков по ценам "черного" рынка составляет около 20 миллионов гривен"
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.
