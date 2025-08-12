В Одесі затримали 18-річного учасника наркоугруповання з “солями” та канабісом на 20 млн гривень
Київ • УНН
Правоохоронці вилучили в 18-річного одесита 21 кг психотропної речовини Alpha-PVP та 100 г канабісу. Вартість вилученого на "чорному" ринку сягає 20 мільйонів гривень.
Деталі
За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру 18-річному члену злочинної групи. Йому інкриміновано незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів на території Одеси
В Одесі викрили одного з членів наркоугруповання, яке постачало містянам наркотики та психотропні речовини. Підозрюваний, місцевий житель, доставляв заборонені речовини клієнтам через популярну логістичну компанію та залишав у вигляді так званих "закладок".
Під час проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання підозрюваного виявлено та вилучено 21 кг психотропної речовини Alpha-PVP та 100 г наркотичного засобу канабіс, розфасованих для подальшого збуту, мобільні телефони, сім-картки та ""чорнові" записи
Вони зазначили, що "орієнтовна вартість такої партії вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку складає близько 20 мільйонів гривень"
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.
