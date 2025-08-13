У Києві перевірили магазини через підозру в продажу товарів із наркотиками

Столична поліція перевірила одну з торговельних мереж після повідомлення про можливий продаж продукції з вмістом наркотичних речовин. Експертиза не підтвердила наявність заборонених компонентів, але перевірка діяльності закладу триває.

Про це повідомила поліція Києва, пише УНН.

Деталі

У Дніпровському районі Києва правоохоронці отримали повідомлення про можливу реалізацію товарів, які можуть містити наркотичні або психотропні речовини, в одному з магазинів поблизу станції метро.

Слідчі територіального підрозділу відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотичних засобів без мети збуту.

У ході слідства поліцейські вилучили зразки товару та скерували їх на експертизу, за результатами якої було встановлено відсутність наркотичних засобів або психотропних речовин у вилученій продукції - заявили правоохоронці.

За висновком фахівців, у вилучених товарах заборонених речовин не виявлено. Попри це, слідчі дії тривають: правоохоронці перевіряють дотримання вимог законодавства під час ведення господарської діяльності закладом торгівлі.

Поліція наголошує, що такі перевірки є частиною заходів із запобігання поширенню небезпечних речовин та забезпечення безпеки громадян.

