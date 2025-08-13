У Києві перевірили магазини через підозру в продажу товарів із наркотиками

$41.430.02
Трамп проводить переговори з Зеленським та європейськими лідерами перед зустріччю з путіним - ЗМІ
12:02 • 12116 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
10:06 • 20943 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
09:48 • 40739 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:00 • 25751 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
08:39 • 43727 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
08:29 • 25219 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 54732 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
13 серпня, 06:01 • 33336 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
12 серпня, 17:43 • 69542 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці 13 серпня, 05:47 • 48843 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці 13 серпня, 06:39 • 28106 перегляди
Посол України відреагував на інцидент з українцями на концерті Макса Коржа у Варшаві 13 серпня, 06:57 • 11413 перегляди
На Покровському напрямку зірвали штурм росіян - Нацгвардія 13 серпня, 07:26 • 35497 перегляди
В росії прокоментували чутки про можливий обмін територіями між державою-агресором і Україною 11:10 • 15317 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
09:48 • 40747 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
08:39 • 43732 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем" 13 серпня, 06:18 • 54733 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти 12 серпня, 17:43 • 69544 перегляди
Правовий парадокс або як Верховний Суд по різному застосував одну і ту саму норму закону в аналогічних справах 12 серпня, 16:50 • 44739 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу 12:40 • 5770 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці 13 серпня, 06:39 • 28471 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці 13 серпня, 05:47 • 49203 перегляди
Прем'єру "Шрек 5" офіційно відкладено: нову дату виходу у кінотеатрах вже встановлено 12 серпня, 18:19 • 25058 перегляди
Легенда знову в строю: гітара Едді Ван Халена вперше за 40 років піде з молотка 12 серпня, 15:52 • 32525 перегляди
У Києві перевірили магазини через підозру в продажу товарів із наркотиками

Київ • УНН

 • 250 перегляди

Столична поліція перевірила торговельну мережу через можливий продаж продукції з наркотиками. Експертиза не підтвердила заборонених компонентів, але перевірка триває.

У Києві перевірили магазини через підозру в продажу товарів із наркотиками

Столична поліція перевірила одну з торговельних мереж після повідомлення про можливий продаж продукції з вмістом наркотичних речовин. Експертиза не підтвердила наявність заборонених компонентів, але перевірка діяльності закладу триває.

Про це повідомила поліція Києва, пише УНН.

Деталі

У Дніпровському районі Києва правоохоронці отримали повідомлення про можливу реалізацію товарів, які можуть містити наркотичні або психотропні речовини, в одному з магазинів поблизу станції метро.

Слідчі територіального підрозділу відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, зберігання чи збут наркотичних засобів без мети збуту.

У ході слідства поліцейські вилучили зразки товару та скерували їх на експертизу, за результатами якої було встановлено відсутність наркотичних засобів або психотропних речовин у вилученій продукції

- заявили правоохоронці.

За висновком фахівців, у вилучених товарах заборонених речовин не виявлено. Попри це, слідчі дії тривають: правоохоронці перевіряють дотримання вимог законодавства під час ведення господарської діяльності закладом торгівлі.

Поліція наголошує, що такі перевірки є частиною заходів із запобігання поширенню небезпечних речовин та забезпечення безпеки громадян.

В Одесі затримали 18-річного учасника наркоугруповання з “солями” та канабісом на 20 млн гривень12.08.25, 11:01 • 2648 переглядiв

