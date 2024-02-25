В Киеве попрощались со Степаном Хмарой
Киев • УНН
На Байковом кладбище похоронили выдающегося украинского политика и патриота Степана Хмару.
Сегодня в Киеве попрощались с политиком Степаном Хмарой, которого похоронили на Байковом кладбище. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.
"Сегодня в Киеве попрощались с великим украинцем и несокрушимым патриотом Степаном Ильковичем Хмарой.
Он до последнего вздоха болел и боролся за Украину - свободное и демократическое государство. Прожив очень сложную жизнь, он всегда говорил то, что думает. Никогда не изменял своим убеждениям и не шел на компромиссы с совестью.
Такого морального авторитета Украине очень не будет хватать..
Украина Вас всегда будет уважать. Светлая Вам память, Степан Илькович!" - написал Кличко в своем Телеграм-канале.
Напомним
Степан Хмара умер на 87 году жизни. В последнее время он много болел.
Степан Илькович Хмара родился 12 октября 1937 г. в селе Бобятин Львовской области. Высшее образование получил в тогда Львовском медицинском институте по специальности стоматолога.
В 1972 году начал участвовать в выпуске подпольного журнала "Украинский вестник" и занимался распространением самиздата.
В 1975 г. правоохранительными органами была осуществлена первая попытка ареста Степана Хмары. Дело было закрыто в связи с отсутствием доказательств преступления.
Однако, в 1980 году Степана Хмару таки арестовывают и приговаривают к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки по статье "антисоветская агитация и пропаганда". Ссылку Степан Хмара отбывал в Пермской области. Выйдя в 1987 году на свободу, он принимал активное участие в воссоздании украинской Хельсинской группы.
Весной 1990 года Степана Хмару избрали депутатом Верховной Рады Украины. В апреле 1990 года Хмара вместе со Львом Лукьяненко и Михаилом Горынем создал Украинскую республиканскую партию, заместителем председателя которой он и был избран. В ноябре 1990 года Степан Хмара был снова арестован и просидел в заключении до апреля 1991 года. Он обвинялся в нападении на представителя милиции.
Впоследствии Степан Хмара и группа его сторонников создали Украинскую консервативную республиканскую партию (УКРП), председателем которой он и был избран. Избирался народным депутатом в 1994 году. Позже еще неоднократно участвовал в парламентских гонках, однако больше не был избран. Степан Хмара является автором книг "Этноцид украинцев в СССР" и "Генеральный погром".
В Киеве попрощались со Степаном Хмарой
На Байковом кладбище похоронили выдающегося украинского политика и патриота Степана Хмару.
Цифра небольшая: Буданов о количестве военных, попавших в плен при выходе из Авдеевки
Руководитель украинской военной разведки опроверг сообщения о том, что при выходе из Авдеевки в плен попали тысячи украинских военнослужащих, заявив, что реальное количество пленных было небольшим.
В Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов: в УЗ заявили, что обратятся к польским правоохранителям
Украинский железнодорожный оператор "Укрзализныця" сообщил, что неизвестные лица сбросили около 180 тонн украинской кукурузы из 8 вагонов в Польше, в 150 км от порта Гданьск, и заявил, что инцидент будет передан польским правоохранительным органам.
На Херсонщине на вражеской мине подорвался местный житель
34-летний мужчина получил огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, век и ног, наступив на взрывное устройство в лесополосе вблизи села Трифоновка Херсонской области.
ГУР пока ничего не известно о пленных, которые якобы летели на российском Ил-76 - Буданов
Руководитель украинской военной разведки не владеет информацией о том, были ли на борту сбитого российского транспортного самолета Ил-76 украинские пленные.
Новый масштабный акт вандализма: в Польше высыпали украинское зерно из 8 полувагонов, Кубраков отреагировал
Украинское зерно было повреждено на польской железнодорожной станции в результате акта вандализма. Груз направлялся транзитом в порт Гданьск, откуда направлялся в другие страны мира.
Лидер правой партии Нидерландов Вилдерс заявил о готовности помочь Украине
Лидер ультраправой голландской Партии свободы заявил, что поддерживает помощь Украине и назвал войну россии против Украины незаконной и варварской.
"Он реально погиб из-за тромба": Буданов о причине смерти Навального
Руководитель разведки Министерства обороны Украины заявил, что российский оппозиционер Алексей Навальный умер по естественным причинам от тромба, вопреки заявлениям о его отравлении.
"Все это не соответствует действительности": Буданов заявил, что у россиян нет иранских ракет
Глава военной разведки Украины опроверг сообщения о том, что россия получила иранские баллистические ракеты для использования в Украине, заявив, что эта информация не соответствует действительности.
Ермак сообщил, при каких условиях в Украине откроют воздушное пространство
Украина не откроет свое воздушное пространство, пока не сможет гарантировать безопасность полетов, заявил журналистам руководитель ОП Андрей Ермак.