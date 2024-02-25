В Киеве попрощались со Степаном Хмарой

Сегодня в Киеве попрощались с политиком Степаном Хмарой, которого похоронили на Байковом кладбище. Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает УНН.

"Сегодня в Киеве попрощались с великим украинцем и несокрушимым патриотом Степаном Ильковичем Хмарой.

Он до последнего вздоха болел и боролся за Украину - свободное и демократическое государство. Прожив очень сложную жизнь, он всегда говорил то, что думает. Никогда не изменял своим убеждениям и не шел на компромиссы с совестью.

Такого морального авторитета Украине очень не будет хватать..

Украина Вас всегда будет уважать. Светлая Вам память, Степан Илькович!" - написал Кличко в своем Телеграм-канале.

Напомним

Степан Хмара умер на 87 году жизни. В последнее время он много болел.

Степан Илькович Хмара родился 12 октября 1937 г. в селе Бобятин Львовской области. Высшее образование получил в тогда Львовском медицинском институте по специальности стоматолога.

В 1972 году начал участвовать в выпуске подпольного журнала "Украинский вестник" и занимался распространением самиздата.

В 1975 г. правоохранительными органами была осуществлена первая попытка ареста Степана Хмары. Дело было закрыто в связи с отсутствием доказательств преступления.

Однако, в 1980 году Степана Хмару таки арестовывают и приговаривают к 7 годам лишения свободы и 5 годам ссылки по статье "антисоветская агитация и пропаганда". Ссылку Степан Хмара отбывал в Пермской области. Выйдя в 1987 году на свободу, он принимал активное участие в воссоздании украинской Хельсинской группы.

Весной 1990 года Степана Хмару избрали депутатом Верховной Рады Украины. В апреле 1990 года Хмара вместе со Львом Лукьяненко и Михаилом Горынем создал Украинскую республиканскую партию, заместителем председателя которой он и был избран. В ноябре 1990 года Степан Хмара был снова арестован и просидел в заключении до апреля 1991 года. Он обвинялся в нападении на представителя милиции.

Впоследствии Степан Хмара и группа его сторонников создали Украинскую консервативную республиканскую партию (УКРП), председателем которой он и был избран. Избирался народным депутатом в 1994 году. Позже еще неоднократно участвовал в парламентских гонках, однако больше не был избран. Степан Хмара является автором книг "Этноцид украинцев в СССР" и "Генеральный погром".