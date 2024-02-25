У Києві попрощалися зі Степаном Хмарою

Сьогодні в Києві попрощалися з політиком Степаном Хмарою, якого поховали на Байковому кладовищі. Про це повідомив міський голова Віталі Кличко, передає УНН.

"Сьогодні в Києві попрощалися з великим українцем і незламним патріотом Степаном Ільковичем Хмарою.

Він до останнього подиху вболівав і боровся за Україну - вільну й демократичну державу. Проживши дуже складне життя, він завжди говорив те, що думає. Ніколи не зраджував своїм переконанням і не йшов на компроміси із совістю.

Такого морального авторитета Україні дуже не вистачатиме…

Україна Вас завжди шануватиме. Світла Вам памʼять, Степане Ільковичу!", - написав Кличко у своєму Телеграм-каналі.

Нагадаємо

Степан Хмара помер на 87 році життя. Останнім часом він багато хворів.

Степан Ількович Хмара народився 12 жовтня 1937 р. у селі Боб'ятин Львівської області. Вищу освіту здобув у тоді Львівському медичному інституті за фахом стоматолога.

У 1972 році почав брати участь у випуску підпільного журналу "Український вісник" та займався поширенням самвидаву.

У 1975 р. правоохоронними органами було здійснено першу спробу арешту Степана Хмари. Справа була закрита у зв'язку з відсутністю доказів злочину.

Проте, 1980 року Степана Хмару таки заарештовують і засуджують до 7 років позбавлення волі та 5 років посилання за статтею "антирадянська агітація та пропаганда". Посилання Степан Хмара відбував у Пермській області. Вийшовши у 1987 на волю, він брав активну участь у відтворенні української Гельсінської групи.

Навесні 1990 року Степана Хмару було обрано депутатом Верховної ради України. У квітні 1990 року Хмара разом із Львом Лук'яненком та Михайлом Горинем створив Українську республіканську партію, заступником голови якої він і був обраний. У листопаді 1990 року Степан Хмара був знову заарештований і просидів в ув'язненні до квітня 1991 року. Він звинувачувався у нападі на представника міліції.

Згодом Степан Хмара та група його прихильників створили Українську консервативну республіканську партію (УКРП), головою якої він і був обраний. Обирався народним депутатом у 1994 році. Пізніше ще неодноразово брав участь у парламентських перегонах, однак більше не був обраний. Степан Хмара є автором книг "Етноцид українців у СРСР" та "Генеральний погром".