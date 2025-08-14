В Киеве на «некачественных» бодикамерах государство потеряло почти 1,7 млн грн: подозревают должностное лицо Муниципальной охраны
Киев • УНН
В Киеве должностное лицо «Муниципальной охраны» подозревают в служебной халатности. Закупленные ею бодикамеры на 1,7 млн грн не соответствовали заявленным характеристикам.
Киевская прокуратура сообщила о подозрении уполномоченному лицу КО "Муниципальная охрана" из-за служебной халатности, которая привела к закупке нагрудных камер почти на 1,7 млн грн, не соответствующих заявленным характеристикам. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
В столице выявлена масштабная служебная халатность в коммунальной организации "Муниципальная охрана". По данным следствия, уполномоченное лицо, ответственное за закупки, в октябре 2022 года приобрело персональные нагрудные бодикамеры, которые не соответствовали заявленным техническим требованиям: качество изображения оказалось значительно хуже указанного.
Указанными действиями территориальной общине столицы нанесен ущерб на общую сумму почти 1,7 млн гривен
Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины — ненадлежащее исполнение служебных обязанностей с тяжкими последствиями.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемой от должности. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Досудебное расследование проводит следственное управление ГУ Нацполиции в городе Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в городе Киеве ДСР Нацполиции.
