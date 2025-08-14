В Киеве на «некачественных» бодикамерах государство потеряло почти 1,7 млн грн: подозревают должностное лицо Муниципальной охраны

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
14:49 • 11020 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14:23 • 15222 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
13:54 • 17649 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
12:57 • 16126 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 21159 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 35801 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 111907 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 62389 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 59062 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 53091 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
43%
755мм
Популярные новости
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo14 августа, 08:48 • 94530 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов14 августа, 08:55 • 46999 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 62014 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 24347 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 17279 просмотра
публикации
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14:49 • 11009 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14:23 • 15200 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
13:54 • 17630 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 17280 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 24347 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кароль Навроцкий
Махмуд Аббас
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Европа
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14:12 • 4460 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 62075 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 48940 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 69762 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 121871 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Шахед-136
Ми-8
Старлинк
YouTube

В Киеве на «некачественных» бодикамерах государство потеряло почти 1,7 млн грн: подозревают должностное лицо Муниципальной охраны

Киев • УНН

 • 2892 просмотра

В Киеве должностное лицо «Муниципальной охраны» подозревают в служебной халатности. Закупленные ею бодикамеры на 1,7 млн грн не соответствовали заявленным характеристикам.

В Киеве на «некачественных» бодикамерах государство потеряло почти 1,7 млн грн: подозревают должностное лицо Муниципальной охраны

Киевская прокуратура сообщила о подозрении уполномоченному лицу КО "Муниципальная охрана" из-за служебной халатности, которая привела к закупке нагрудных камер почти на 1,7 млн грн, не соответствующих заявленным характеристикам. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

В столице выявлена масштабная служебная халатность в коммунальной организации "Муниципальная охрана". По данным следствия, уполномоченное лицо, ответственное за закупки, в октябре 2022 года приобрело персональные нагрудные бодикамеры, которые не соответствовали заявленным техническим требованиям: качество изображения оказалось значительно хуже указанного.

Указанными действиями территориальной общине столицы нанесен ущерб на общую сумму почти 1,7 млн гривен

- заявили в прокуратуре.

Действия должностного лица квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины — ненадлежащее исполнение служебных обязанностей с тяжкими последствиями.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемой от должности. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование проводит следственное управление ГУ Нацполиции в городе Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры и оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в городе Киеве ДСР Нацполиции.

Незаконно начислил 900 тысяч солдатам, которые ранее отказались выполнять приказы: в Донецкой области разоблачили офицера14.08.25, 16:44 • 3062 просмотра

Степан Гафтко

КиевКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев