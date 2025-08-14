У Києві на "неякісних" бодікамерках держава втратила майже 1,7 млн грн: підозрюють посадовицю Муніципальної охорони

Київська прокуратура повідомила про підозру уповноваженій особі КО "Муніципальна охорона" через службову недбалість, що призвела до закупівлі нагрудних камер за майже 1,7 млн грн, які не відповідали заявленим характеристикам. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

У столиці виявлено масштабну службову недбалість у комунальній організації "Муніципальна охорона". За даними слідства, уповноважена особа, відповідальна за закупівлі, у жовтні 2022 року придбала персональні нагрудні бодікамери, які не відповідали заявленим технічним вимогам: якість зображення виявилася значно гіршою за зазначену.

Вказаними діями територіальній громаді столиці завдано збитків на загальну суму майже 1,7 млн гривень - заявили у прокуратурі.

Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України — неналежне виконання службових обов’язків із тяжкими наслідками.

На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваної від посади. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі та заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводить слідче управління ГУ Нацполіції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР Нацполіції.

