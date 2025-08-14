У Києві на "неякісних" бодікамерках держава втратила майже 1,7 млн грн: підозрюють посадовицю Муніципальної охорони

$41.510.09
48.650.57
ukenru
14:49 • 3972 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14:23 • 9526 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
13:54 • 12800 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
12:57 • 13005 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 17866 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 32598 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
14 серпня, 08:11 • 101484 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 57472 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 54095 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
14 серпня, 06:07 • 49073 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі Стармером 14 серпня, 08:48
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов 14 серпня, 08:55
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів 09:44
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі 12:29
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дня 13:14
Публікації
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації 14:49
14:49 • 3964 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час 14:23
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України 13:54
13:54 • 12796 перегляди
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дня 13:14
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі 12:29
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кароль Навроцький
Махмуд Аббас
Петро Порошенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Білий дім
Європа
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей" 14:12
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів 09:44
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів 13 серпня, 14:38
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу 13 серпня, 12:40
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці 13 серпня, 06:39
Fox News
Мі-8
Starlink
YouTube
The Times

У Києві на "неякісних" бодікамерках держава втратила майже 1,7 млн грн: підозрюють посадовицю Муніципальної охорони

Київ • УНН

 • 136 перегляди

У Києві посадовицю "Муніципальної охорони" підозрюють у службовій недбалості. Закуплені нею бодікамери на 1,7 млн грн не відповідали заявленим характеристикам.

У Києві на "неякісних" бодікамерках держава втратила майже 1,7 млн грн: підозрюють посадовицю Муніципальної охорони

Київська прокуратура повідомила про підозру уповноваженій особі КО "Муніципальна охорона" через службову недбалість, що призвела до закупівлі нагрудних камер за майже 1,7 млн грн, які не відповідали заявленим характеристикам. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

У столиці виявлено масштабну службову недбалість у комунальній організації "Муніципальна охорона". За даними слідства, уповноважена особа, відповідальна за закупівлі, у жовтні 2022 року придбала персональні нагрудні бодікамери, які не відповідали заявленим технічним вимогам: якість зображення виявилася значно гіршою за зазначену.

Вказаними діями територіальній громаді столиці завдано збитків на загальну суму майже 1,7 млн гривень

- заявили у прокуратурі.

Дії посадовиці кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України — неналежне виконання службових обов’язків із тяжкими наслідками.

На даний час вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваної від посади. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі та заборону обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування проводить слідче управління ГУ Нацполіції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури та оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР Нацполіції.

Незаконно нарахував 900 тисяч солдатам, які раніше відмовились виконувати накази: на Донеччині викрили офіцера 14.08.25, 16:44

Степан Гафтко

Київ Кримінал та НП
Національна поліція України
Київ