Незаконно нарахував 900 тисяч солдатам, які раніше відмовились виконувати накази: на Донеччині викрили офіцера

ДБР спільно з СБУ викрило заступника командира військової частини на Донеччині, який погодив виплати дев’ятьом підлеглим, що фактично не брали участі в бойових діях, а раніше вже відмовлялись виконувати бойовий наказ. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

Деталі

На Донеччині слідчі Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин. За даними слідства, у травні–липні 2023 року дев’ять військовослужбовців, які мали призупинений строк служби через підозру у відмові від виконання бойового наказу (ст. 402 КК України), незаконно отримували додаткову винагороду за нібито участь у боях.

Попри відсутність підстав, посадовець особисто підписав документи нарахування виплат, загальна сума яких сягнула майже 900 тис. грн. Таким чином він фактично допустив використання бюджетних коштів у приватних інтересах, не виконавши обов’язок контролю за їх цільовим витрачанням.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки - йдеться в повідомленні ДБР.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

За інформацією ДБР, частину завданих державі збитків уже відшкодовано, а слідчі вживають заходів для компенсації решти суми. Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

