"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Незаконно нарахував 900 тисяч солдатам, які раніше відмовились виконувати накази: на Донеччині викрили офіцера

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Заступник командира військової частини на Донеччині підозрюється у недбалості, що призвела до незаконних виплат майже 900 тис. грн дев'ятьом військовим, які не брали участі в бойових діях. Ці військовослужбовці раніше відмовлялися виконувати бойовий наказ.

Незаконно нарахував 900 тисяч солдатам, які раніше відмовились виконувати накази: на Донеччині викрили офіцера

ДБР спільно з СБУ викрило заступника командира військової частини на Донеччині, який погодив виплати дев’ятьом підлеглим, що фактично не брали участі в бойових діях, а раніше вже відмовлялись виконувати бойовий наказ. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

Деталі

На Донеччині слідчі Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру заступнику командира однієї з військових частин. За даними слідства, у травні–липні 2023 року дев’ять військовослужбовців, які мали призупинений строк служби через підозру у відмові від виконання бойового наказу (ст. 402 КК України), незаконно отримували додаткову винагороду за нібито участь у боях.

У Києві викрили військових на махінаціях із бойовими виплатами на майже мільйон гривень08.08.25, 16:05 • 2844 перегляди

Попри відсутність підстав, посадовець особисто підписав документи нарахування виплат, загальна сума яких сягнула майже 900 тис. грн. Таким чином він фактично допустив використання бюджетних коштів у приватних інтересах, не виконавши обов’язок контролю за їх цільовим витрачанням.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України - недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки

- йдеться в повідомленні ДБР.

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

За інформацією ДБР, частину завданих державі збитків уже відшкодовано, а слідчі вживають заходів для компенсації решти суми. Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Заступник командира військової частини організував "дистанційну службу" і забирав виплати підлеглих13.08.25, 05:17 • 63018 переглядiв

Степан Гафтко

СуспільствоВійнаКримінал та НП
Донецька область
Служба безпеки України