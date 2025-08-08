У Києві викрили військових на махінаціях із бойовими виплатами на майже мільйон гривень
Київ • УНН
Командиру артилерійської батареї та його заступнику з Києва повідомили про підозру. Вони завдали державі збитків на майже мільйон гривень через підроблені рапорти про бойові завдання.
Командиру артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступнику повідомили про через завдання державі збитків майже на мільйон гривень. Заступник командира підробив рапорти про нібито виконання бойових завдань, тоді як військові фактично перебували в іншому місці. Про це повідомило ДБР, передає УНН.
Деталі
Працівники ДБР повідомили про підозру командиру артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступнику, через яких державі було завдано збитків на майже 900 000 гривень
Як вказано, заступник командира підготував три рапорти, у яких зазначив що він та ще 19 військовослужбовців у серпні-вересні 2024 року нібито виконували бойові завдання у Чернігівській області.
Фактично вони перебували в іншому місці та не виконували бойових завдань
Своєю чергою командир артилерійської батареї не перевірив ці дані та підписав надані рапорти.
На підставі цих документів заступнику командира та ще 19 військовослужбовцям було виплачено майже 900 000 гривень додаткових виплат
