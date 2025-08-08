У Києві викрили військових на махінаціях із бойовими виплатами на майже мільйон гривень

$41.460.15
Ексклюзив
13:00 • 7508 перегляди
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
12:43 • 8566 перегляди
Проходження ВЛК під час воєнного стану: що потрібно знати військовозобов’язаним
10:49 • 24274 перегляди
Трамп і путін можуть зустрітися вже у понеділок, Рим серед варіантів - Fox News
Ексклюзив
09:44 • 40345 перегляди
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 31985 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 29018 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 50901 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 23807 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
8 серпня, 06:06 • 56681 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 59096 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
Популярнi новини
Ціни на нафту наближаються до найбільших тижневих втрат з червня8 серпня, 05:30 • 8804 перегляди
Новий президент Польщі розпочав каденцію з конфлікту з Туском: причина в аеропорту8 серпня, 06:38 • 37842 перегляди
МАГАТЕ на підстанціях: нова місія виявила ризики для АЕС України07:29 • 40803 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 54403 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 20353 перегляди
Публікації
Україна втратить контроль над ринком ремонту Ми-8? Рішення Державіаслужби викликало резонанс і підозри у держзраді
Ексклюзив
13:00 • 7508 перегляди
Топ способів приготувати неймовірно смачний омлетPhoto11:15 • 21074 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
Ексклюзив
09:00 • 50901 перегляди
Стара техніка, нові виклики: що загрожує технічному ресурсу української авіації08:20 • 55148 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році 8 серпня, 06:06 • 56682 перегляди
УНН Lite
Для швидкого перекусу: топ оригінальних бутербродів з різних куточків світуPhoto7 серпня, 11:02 • 140868 перегляди
Netflix представив першу частину другого сезону "Венздей": більше таємниць і сімейних драм6 серпня, 10:39 • 156966 перегляди
Зірка "Дому дракона" Метт Сміт приєднується до "Зоряних війн" - ЗМІ6 серпня, 07:07 • 164117 перегляди
Репер Diddy звернувся до Трампа щодо помилування - ЗМІ6 серпня, 05:58 • 153949 перегляди
Том Голланд показав перші кадри з нового фільму "Людина-павук: Новий день"Photo4 серпня, 15:58 • 163371 перегляди
У Києві викрили військових на махінаціях із бойовими виплатами на майже мільйон гривень

Київ • УНН

 • 482 перегляди

Командиру артилерійської батареї та його заступнику з Києва повідомили про підозру. Вони завдали державі збитків на майже мільйон гривень через підроблені рапорти про бойові завдання.

У Києві викрили військових на махінаціях із бойовими виплатами на майже мільйон гривень

Командиру артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступнику повідомили про через завдання державі збитків майже на мільйон гривень. Заступник командира підробив рапорти про нібито виконання бойових завдань, тоді як військові фактично перебували в іншому місці. Про це повідомило ДБР, передає УНН.

Деталі

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру артилерійської батареї однієї з військових частин Києва та його заступнику, через яких державі було завдано збитків на майже 900 000 гривень

- йдеться у дописі.

Як вказано, заступник командира підготував три рапорти, у яких зазначив що він та ще 19 військовослужбовців у серпні-вересні 2024 року нібито виконували бойові завдання у Чернігівській області.

Фактично вони перебували в іншому місці та не виконували бойових завдань

 - пояснили детективи.

Своєю чергою командир артилерійської батареї не перевірив ці дані та підписав надані рапорти.

На підставі цих документів заступнику командира та ще 19 військовослужбовцям було виплачено майже 900 000 гривень додаткових виплат

 - повідомили у ДБР.

Масштабні зловживання на виплатах "бойових" військовим: Кравченко заявив про затримання 7 службовців08.08.25, 14:07 • 1392 перегляди

Альона Уткіна

СуспільствоКримінал та НП
Чернігівська область
Київ