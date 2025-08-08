В Киеве разоблачили военных на махинациях с боевыми выплатами на почти миллион гривен
Киев • УНН
Командиру артиллерийской батареи и его заместителю из Киева сообщили о подозрении. Они нанесли государству ущерб на почти миллион гривен из-за поддельных рапортов о боевых задачах.
Командиру артиллерийской батареи одной из воинских частей Киева и его заместителю сообщили о подозрении из-за нанесения государству ущерба почти на миллион гривен. Заместитель командира подделал рапорты о якобы выполнении боевых задач, тогда как военные фактически находились в другом месте. Об этом сообщило ГБР, передает УНН.
Детали
Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру артиллерийской батареи одной из воинских частей Киева и его заместителю, из-за которых государству был нанесен ущерб почти на 900 000 гривен
Как указано, заместитель командира подготовил три рапорта, в которых указал, что он и еще 19 военнослужащих в августе-сентябре 2024 года якобы выполняли боевые задачи в Черниговской области.
Фактически они находились в другом месте и не выполняли боевых задач
В свою очередь командир артиллерийской батареи не проверил эти данные и подписал предоставленные рапорты.
На основании этих документов заместителю командира и еще 19 военнослужащим было выплачено почти 900 000 гривен дополнительных выплат
