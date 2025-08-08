$41.460.15
48.280.01
ukenru
Эксклюзив
13:00 • 6960 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
12:43 • 8134 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
10:49 • 23905 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Эксклюзив
09:44 • 40163 просмотра
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33 • 31814 просмотра
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21 • 28924 просмотра
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00 • 50666 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40 • 23792 просмотра
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
8 августа, 06:06 • 56494 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04 • 59081 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
Популярные новости
Цены на нефть приближаются к крупнейшим недельным потерям с июня8 августа, 05:30 • 8804 просмотра
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте8 августа, 06:38 • 37842 просмотра
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины07:29 • 40804 просмотра
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации08:20 • 54407 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto11:15 • 20356 просмотра
публикации
В Киеве разоблачили военных на махинациях с боевыми выплатами на почти миллион гривен

Киев • УНН

 • 456 просмотра

Командиру артиллерийской батареи и его заместителю из Киева сообщили о подозрении. Они нанесли государству ущерб на почти миллион гривен из-за поддельных рапортов о боевых задачах.

В Киеве разоблачили военных на махинациях с боевыми выплатами на почти миллион гривен

Командиру артиллерийской батареи одной из воинских частей Киева и его заместителю сообщили о подозрении из-за нанесения государству ущерба почти на миллион гривен. Заместитель командира подделал рапорты о якобы выполнении боевых задач, тогда как военные фактически находились в другом месте. Об этом сообщило ГБР, передает УНН.

Детали

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру артиллерийской батареи одной из воинских частей Киева и его заместителю, из-за которых государству был нанесен ущерб почти на 900 000 гривен

- говорится в сообщении.

Как указано, заместитель командира подготовил три рапорта, в которых указал, что он и еще 19 военнослужащих в августе-сентябре 2024 года якобы выполняли боевые задачи в Черниговской области.

Фактически они находились в другом месте и не выполняли боевых задач

 - пояснили детективы.

В свою очередь командир артиллерийской батареи не проверил эти данные и подписал предоставленные рапорты.

На основании этих документов заместителю командира и еще 19 военнослужащим было выплачено почти 900 000 гривен дополнительных выплат

 - сообщили в ГБР.

Масштабные злоупотребления при выплатах "боевых" военным: Кравченко заявил о задержании 7 служащих08.08.2025, 14:07 • 1384 просмотра

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Черниговская область
Киев