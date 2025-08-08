В Киеве разоблачили военных на махинациях с боевыми выплатами на почти миллион гривен

Командиру артиллерийской батареи одной из воинских частей Киева и его заместителю сообщили о подозрении из-за нанесения государству ущерба почти на миллион гривен. Заместитель командира подделал рапорты о якобы выполнении боевых задач, тогда как военные фактически находились в другом месте. Об этом сообщило ГБР, передает УНН.

Детали

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру артиллерийской батареи одной из воинских частей Киева и его заместителю, из-за которых государству был нанесен ущерб почти на 900 000 гривен - говорится в сообщении.

Как указано, заместитель командира подготовил три рапорта, в которых указал, что он и еще 19 военнослужащих в августе-сентябре 2024 года якобы выполняли боевые задачи в Черниговской области.

Фактически они находились в другом месте и не выполняли боевых задач - пояснили детективы.

В свою очередь командир артиллерийской батареи не проверил эти данные и подписал предоставленные рапорты.

На основании этих документов заместителю командира и еще 19 военнослужащим было выплачено почти 900 000 гривен дополнительных выплат - сообщили в ГБР.

