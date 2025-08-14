Незаконно начислил 900 тысяч солдатам, которые ранее отказались выполнять приказы: в Донецкой области разоблачили офицера

ГБР совместно с СБУ разоблачило заместителя командира воинской части в Донецкой области, который согласовал выплаты девяти подчиненным, фактически не участвовавшим в боевых действиях, а ранее уже отказывавшимся выполнять боевой приказ. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Детали

В Донецкой области следователи Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении заместителю командира одной из воинских частей. По данным следствия, в мае-июле 2023 года девять военнослужащих, у которых был приостановлен срок службы из-за подозрения в отказе от выполнения боевого приказа (ст. 402 УК Украины), незаконно получали дополнительное вознаграждение за якобы участие в боях.

Несмотря на отсутствие оснований, должностное лицо лично подписало документы начисления выплат, общая сумма которых достигла почти 900 тыс. грн. Таким образом он фактически допустил использование бюджетных средств в частных интересах, не выполнив обязанность контроля за их целевым расходованием.

Военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия - говорится в сообщении ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

По информации ГБР, часть нанесенного государству ущерба уже возмещена, а следователи принимают меры для компенсации остальной суммы. Процессуальное руководство осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

