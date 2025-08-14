Незаконно начислил 900 тысяч солдатам, которые ранее отказались выполнять приказы: в Донецкой области разоблачили офицера

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
12:57 • 5164 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 12331 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 26248 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 84441 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 49805 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 46940 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 43446 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 40054 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 46208 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 44458 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.3м/с
33%
755мм
Популярные новости
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 52735 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 63618 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 30527 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 38085 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 12528 просмотра
публикации
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 5098 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 12550 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 84442 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 189446 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 162536 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Махмуд Аббас
Петр Порошенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Польша
Львов
Реклама
УНН Lite
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 38133 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 41721 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 63026 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 115527 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 131305 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Ми-8
Старлинк
YouTube
Таймс

Незаконно начислил 900 тысяч солдатам, которые ранее отказались выполнять приказы: в Донецкой области разоблачили офицера

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Заместитель командира воинской части в Донецкой области подозревается в халатности, что привела к незаконным выплатам почти 900 тыс. грн девяти военным, которые не принимали участия в боевых действиях. Эти военнослужащие ранее отказывались выполнять боевой приказ.

Незаконно начислил 900 тысяч солдатам, которые ранее отказались выполнять приказы: в Донецкой области разоблачили офицера

ГБР совместно с СБУ разоблачило заместителя командира воинской части в Донецкой области, который согласовал выплаты девяти подчиненным, фактически не участвовавшим в боевых действиях, а ранее уже отказывавшимся выполнять боевой приказ. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.

Детали

В Донецкой области следователи Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении заместителю командира одной из воинских частей. По данным следствия, в мае-июле 2023 года девять военнослужащих, у которых был приостановлен срок службы из-за подозрения в отказе от выполнения боевого приказа (ст. 402 УК Украины), незаконно получали дополнительное вознаграждение за якобы участие в боях.

В Киеве разоблачили военных на махинациях с боевыми выплатами на почти миллион гривен08.08.2025, 16:05 • 2844 просмотра

Несмотря на отсутствие оснований, должностное лицо лично подписало документы начисления выплат, общая сумма которых достигла почти 900 тыс. грн. Таким образом он фактически допустил использование бюджетных средств в частных интересах, не выполнив обязанность контроля за их целевым расходованием.

Военнослужащему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины - небрежное отношение к военной службе в условиях военного положения, повлекшее тяжкие последствия

- говорится в сообщении ГБР.

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

По информации ГБР, часть нанесенного государству ущерба уже возмещена, а следователи принимают меры для компенсации остальной суммы. Процессуальное руководство осуществляет Донецкая специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Заместитель командира воинской части организовал "дистанционную службу" и забирал выплаты подчиненных13.08.2025, 05:17 • 63007 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
Донецкая область
Служба безопасности Украины