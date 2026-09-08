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В Киеве число пострадавших после атаки рф возросло до 25

Киев • УНН

 • 1204 просмотра

В результате ночной атаки рф на Киев погибли три человека, еще 25 пострадали. Спасатели тушат пожары в двух районах столицы.

В Киеве число пострадавших после атаки рф возросло до 25

В результате массированной атаки рф число пострадавших в Киеве возросло до 25, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

До 3 человек возросло число жертв российской атаки на столицу в ночь на 8 сентября, еще 25 человек пострадали 

- говорится в сообщении.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий на двух локациях: в Соломенском и Шевченковском районах продолжается тушение пожаров в нежилых зданиях. По остальным адресам пожары ликвидированы. 

Напомним

В результате ночной атаки на Киев повреждено более 50 объектов. На семи локациях продолжаются спасательные работы. Ранее было известно о трех погибших и 16 пострадавших.

Антонина Туманова

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