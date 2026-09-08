В Киеве число пострадавших после атаки рф возросло до 25
Киев • УНН
В результате ночной атаки рф на Киев погибли три человека, еще 25 пострадали. Спасатели тушат пожары в двух районах столицы.
В результате массированной атаки рф число пострадавших в Киеве возросло до 25, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
До 3 человек возросло число жертв российской атаки на столицу в ночь на 8 сентября, еще 25 человек пострадали
Спасатели продолжают ликвидацию последствий на двух локациях: в Соломенском и Шевченковском районах продолжается тушение пожаров в нежилых зданиях. По остальным адресам пожары ликвидированы.
Напомним
В результате ночной атаки на Киев повреждено более 50 объектов. На семи локациях продолжаются спасательные работы. Ранее было известно о трех погибших и 16 пострадавших.