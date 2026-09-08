У Києві кількість постраждалих після атаки рф зросла до 25
Київ • УНН
Унаслідок нічної атаки рф на Київ загинули троє людей, ще 25 постраждали. Рятувальники гасять пожежі у двох районах столиці.
У результаті масованої атаки рф кількість постраждалих у Києві зросла до 25, передає УНН із посиланням на ДСНС.
До 3 людей зросла кількість жертв російської атаки по столиці в ніч на 8 вересня, ще 25 людей постраждали
Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків на двох локаціях: у Солом’янському та Шевченківському районах триває гасіння пожеж у нежитлових будівлях. За рештою адрес пожежі ліквідовані.
Нагадаємо
Унаслідок нічної атаки по Києву пошкоджено понад 50 об’єктів. На семи локаціях тривають рятувальні роботи. Раніше було відомо про трьох загиблих та 16 постраждалих.