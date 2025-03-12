В Киеве частично откроют движение по Южному мосту - мэр
Киев • УНН
Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого берега на правый. Также частично сняты ограничения на движение во время тревоги на двух мостах.
Совет обороны Киева принял решение разрешить движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег столицы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в среду, пишет УНН.
После консультаций с военными Совет обороны Киева разрешил движение транспорта по Южному мосту с левого на правый берег. Движение по Южному мосту с правого на левый берег пока останется закрытым, кроме проезда для экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транспортных средств военного назначения, транзитного грузового транспорта
Кроме этого, по его словам, частично снимут ограничения на движение автотранспорта во время воздушной тревоги на Подольском мостовом переходе и Дарницком железнодорожном мосту. Во время тревоги на этих мостах будет закрыта только одна полоса в направлении с левого на правый берег.
Итак, по данным Кличко, без ограничений транспорт будет двигаться:
- Северным мостом;
- мостом Метро;
- мостом им. Е. О. Патона;
- Дарницким железнодорожным мостом (кроме одной полосы);
- Подольским мостовым переходом (кроме одной полосы);
- Южным мостом - с левого на правый берег.
Напомним
24 февраля стало известно, что рассматривается вопрос о возобновлении движения транспорта по Южному мосту Киева.