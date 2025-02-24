У столиці можуть частково дозволити рух Південним мостом

Після консультацій із військовими є попередня домовленість про відновлення руху транспорту по Південному мосту Києва. Наразі йдеться про автомобільне сполучення з лівого на правий берег міста. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише УНН.

Щодо руху деякими мостами столиці. Зокрема, Південним. У грудні 2024 міська влада знову зверталася до військових і тоді згоди на відкриття руху в звичному режимі Південним мостом не було. На тепер, після консультацій з військовими, є можливість частково зняти обмеження. А саме – дозволити рух транспорту з лівого на правий берег. Рух з правого берега поки що залишиться без змін. Такі попередні домовленості,