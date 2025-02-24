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В столице могут частично разрешить движение по Южному мосту

В столице могут частично разрешить движение по Южному мосту

Киев  •  УНН

 • 2620 просмотра

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Власти Киева ведут переговоры с военными о возобновлении движения транспорта с левого на правый берег по Южному мосту. Окончательное решение зависит от военных и Совета обороны города.

После консультаций с военными есть предварительная договоренность о возобновлении движения транспорта по Южному мосту Киева. Сейчас речь идет об автомобильном сообщении с левого на правый берег города. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Относительно движения по некоторым мостам столицы. В частности, Южным. В декабре 2024 городские власти снова обращались к военным и тогда согласия на открытие движения в привычном режиме по Южному мосту не было. На теперь, после консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения. А именно - разрешить движение транспорта с левого на правый берег. Движение с правого берега пока останется без изменений. Такие предварительные договоренности,

- указал он.

В то же время, по словам Кличко, для этого еще нужны дополнительные решения военных, с которыми продолжаются консультации, а после этого - решение Совета обороны города.

Напомним

КГГА начала проверку незаконной выдачи пропусков для движения в комендантский час в Киеве. Выявлены частные автомобили с разрешениями, выданные по квоте КГГА без надлежащих оснований.

Заместителя директора подрядной организации обвиняют во внесении недостоверных данных в акты выполненных работ на Южном мосту в Киеве.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоКиев
vitalii-klychkoВиталий Кличко
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