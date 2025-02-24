В столице могут частично разрешить движение по Южному мосту

После консультаций с военными есть предварительная договоренность о возобновлении движения транспорта по Южному мосту Киева. Сейчас речь идет об автомобильном сообщении с левого на правый берег города. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, пишет УНН.

Относительно движения по некоторым мостам столицы. В частности, Южным. В декабре 2024 городские власти снова обращались к военным и тогда согласия на открытие движения в привычном режиме по Южному мосту не было. На теперь, после консультаций с военными, есть возможность частично снять ограничения. А именно - разрешить движение транспорта с левого на правый берег. Движение с правого берега пока останется без изменений. Такие предварительные договоренности,