У Києві частково відкриють рух Південним мостом - мер

Рада оборони Києва ухвалила рішення дозволити рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у середу, пише УНН.

Після консультацій з військовими Рада оборони Києва дозволила рух транспорту Південним мостом з лівого на правий берег. Рух Південним мостом з правого на лівий берег поки залишиться закритим, окрім проїзду для екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транспортних засобів військового призначення, транзитного вантажного транспорту - написав Кличко у Telegram.

Окрім цього, з його слів, частково знімуть обмеження на рух автотранспорту під час повітряної тривоги на Подільському мостовому переході та Дарницькому залізничному мосту. Під час тривоги на цих мостах буде закрито лише одну смугу в напрямку з лівого на правий берег.

Отже, за даними Кличка, без обмежень транспорт рухатиметься:

Північним мостом;

мостом Метро;

мостом ім. Є. О. Патона;

Дарницьким залізничним мостом (крім однієї смуги);

Подільським мостовим переходом (крім однієї смуги);

Південним мостом - з лівого на правий берег.

Нагадаємо

24 лютого стало відомо, що розглядається про відновлення руху транспорту по Південному мосту Києва.