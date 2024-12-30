В Хорватии подсчитали 100% бюллетеней на выборах президента: в первом туре победил пророссийский Миланович
Киев • УНН
Зоран Миланович получил почти половину голосов в первом туре президентских выборов Хорватии. Второй тур состоится 12 января, поскольку ни один кандидат не набрал абсолютного большинства.
В Хорватии в после подсчета 100% голосов в первом туре президентских выборов победу одержал глава страны Зоран Миланович. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной избирательной комиссии.
Детали
Действующий президент Хорватии Зоран Миланович, критик НАТО и ЕС победил в первом туре выборов президента страны в воскресенье с поддержкой 49,09 процента.
Драган Приморац от правящей партии «Хорватский демократический союз», который занял второе место, набрав 19,35 процента.
Поскольку ни один из кандидатов не набрал абсолютного большинства, Хорватия проведет второй тур 12 января.
Дополнение
Как писало Politico, во время своей предвыборной кампании президент Миланович стремился извлечь выгоду из серии скандалов, в результате которых более 30 министров из партии премьер-министра ушли в отставку или были уволены из-за коррупции во время мандата Андрея Пленковича.
Он также упрекнул Пленковича за его проевропейскую позицию, назвав его «мальчиком на побегушках» у главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, и назвал иммиграцию главной проблемой Хорватии.