У Хорватії підрахували 100% бюлетенів на виборах президента: у першому турі переміг проросійський Міланович

У Хорватії в після підрахунку 100% голосів в першому турі президентських виборів перемогу одержав глава країни Зоран Міланович. Про це УНН повідомляє із посиланням на дані Державної виборчої комісії.

Деталі

Чинний президент Хорватії Зоран Міланович, критик НАТО та ЄС переміг у першому турі виборів президента країни в неділю з підтримкою 49,09 відсотка.

Драган Пріморац від правлячої партії "Хорватський демократичний союз", який посів друге місце, набрав 19,35 відсотка.

Оскільки жоден з кандидатів не набрав абсолютної більшості, Хорватія проведе другий тур 12 січня.

Доповнення

Як писало Politico, під час своєї передвиборчої кампанії президент Мілановіч прагнув отримати вигоду із серії скандалів, унаслідок яких понад 30 міністрів із партії прем'єр-міністра пішли у відставку або були звільнені через корупцію під час мандата Андрея Пленковича.

Він також дорікнув Пленковичу за його проєвропейську позицію, назвавши його "хлопчиком на побігеньках" у голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, і назвав імміграцію головною проблемою Хорватії.