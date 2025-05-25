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В Херсонской области россияне создали “волонтерский штаб” для вербовки людей для фейковых “выборов”

Киев • УНН

 • 738 просмотра

Оккупанты в Херсонской области создали «волонтерский штаб» для вербовки местных жителей на фейковые «выборы». Под видом помощи армии РФ готовят массовку для легализации оккупации.

В Херсонской области россияне создали “волонтерский штаб” для вербовки людей для фейковых “выборов”

В Херсонской области оккупанты создали так называемый "волонтерский штаб" на базе "избирательной комиссии", прикрывая вербовку местных жителей. На самом деле за плетением сеток и изготовлением окопных свечей стоит подготовка людей для участия в фейковых "выборах" и легализации оккупации.

Об этом пишет Центр Национального Сопротивления передает УНН.

Детали

Оккупанты на временно захваченных территориях продолжают действовать по давно отработанной схеме: под видом "волонтерства" они вербуют местных жителей, которые позже работают на врага и обеспечивают массовку для так называемых "выборов".

В Херсонской области такой "штаб" обустроили на базе фейковой "избирательной комиссии". Под предлогом помощи армии и изготовления необходимых для фронта вещей оккупанты на самом деле готовят "волонтеров" к участию в легализации оккупации.

Москва действует по схеме: сначала — "волонтерство". Затем — сотрудничество с армией врага. Впоследствии — участие в легализации оккупации

 - говорится в сообщении. 

Местных жителей призывают не становиться частью этого фарса и не поддаваться на пропаганду врага.

Напомним

На ВОТ Луганщины россияне проводят милитаризацию детей, обучая их доносам и шпионажу. 

Во временно оккупированных Луганске и Донецке открылись "кинематографические центры".

Цель одна: оправдать преступления, сломать сознание и стереть правду. Под маской "документального искусства" действует циничная машина фейков, рисующая россию "освободителем", а Украину - "нацистом"

  сообщает Центр информационного сопротивления  

Воины ГУР ударили по военному поезду оккупантов на ВОТ Запорожья.

В Херсонской области в доме взорвался боеприпас: погиб 8-летний мальчик, еще 5 человек ранены24.05.25, 19:50 • 3202 просмотра

Алена Уткина

Алена Уткина

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