В Херсонской области россияне создали “волонтерский штаб” для вербовки людей для фейковых “выборов”
Киев • УНН
Оккупанты в Херсонской области создали «волонтерский штаб» для вербовки местных жителей на фейковые «выборы». Под видом помощи армии РФ готовят массовку для легализации оккупации.
В Херсонской области оккупанты создали так называемый "волонтерский штаб" на базе "избирательной комиссии", прикрывая вербовку местных жителей. На самом деле за плетением сеток и изготовлением окопных свечей стоит подготовка людей для участия в фейковых "выборах" и легализации оккупации.
Об этом пишет Центр Национального Сопротивления передает УНН.
Детали
Оккупанты на временно захваченных территориях продолжают действовать по давно отработанной схеме: под видом "волонтерства" они вербуют местных жителей, которые позже работают на врага и обеспечивают массовку для так называемых "выборов".
В Херсонской области такой "штаб" обустроили на базе фейковой "избирательной комиссии". Под предлогом помощи армии и изготовления необходимых для фронта вещей оккупанты на самом деле готовят "волонтеров" к участию в легализации оккупации.
Москва действует по схеме: сначала — "волонтерство". Затем — сотрудничество с армией врага. Впоследствии — участие в легализации оккупации
Местных жителей призывают не становиться частью этого фарса и не поддаваться на пропаганду врага.
Напомним
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Цель одна: оправдать преступления, сломать сознание и стереть правду. Под маской "документального искусства" действует циничная машина фейков, рисующая россию "освободителем", а Украину - "нацистом"
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