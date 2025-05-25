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У Херсонській області росіяни створили “волонтерський штаб” для вербування людей для фейкових “виборів”

Київ • УНН

 • 1162 перегляди

Окупанти в Херсонській області створили «волонтерський штаб» для вербування місцевих жителів на фейкові «вибори». Під виглядом допомоги армії РФ готують масовку для легалізації окупації.

У Херсонській області росіяни створили “волонтерський штаб” для вербування людей для фейкових “виборів”

У Херсонській області окупанти створили так званий "волонтерський штаб" на базі "виборчої комісії", прикриваючи вербування місцевих жителів. Насправді за плетінням сіток і виготовленням окопних свічок стоїть підготовка людей для участі у фейкових "виборах" та легалізації окупації.

Про це пише Центр Національного Спротиву передає УНН.

Деталі

Окупанти на тимчасово захоплених територіях продовжують діяти за давно відпрацьованою схемою: під виглядом "волонтерства" вони вербують місцевих мешканців, які пізніше працюють на ворога та забезпечують масовку для так званих "виборів".

У Херсонській області такий "штаб" облаштували на базі фейкової "виборчої комісії". Під приводом допомоги армії та виготовлення необхідних для фронту речей окупанти насправді готують "волонтерів" до участі у легалізації окупації.

Москва діє за схемою: спочатку — "волонтерство". Потім — співпраця з армією ворога. Згодом — участь у легалізації окупації

 - ідеться у дописі. 

Місцевих жителів закликають не ставати частиною цього фарсу та не піддаватися на пропаганду ворога.

Нагадаємо

На ТОТ Луганщини росіяни проводять мілітаризацію дітей, навчаючи їх доносам і шпигунству. 

У тимчасово окупованих Луганську та Донецьку відкрились "кінематографічні центри".

Мета одна: виправдати злочини, зламати свідомість і стерти правду. Під маскою "документального мистецтва" діє цинічна машина фейків, що малює росію "визволителем", а Україну - "нацистом"

Воїни ГУР вдарили по військовому поїзду окупантів на ТОТ Запоріжжя.

На Херсонщині у будинку вибухнув боєприпас: загинув 8-річний хлопчик, ще 5 людей поранені24.05.25, 19:50 • 3246 переглядiв

Альона Уткіна

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