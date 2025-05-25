У Херсонській області росіяни створили “волонтерський штаб” для вербування людей для фейкових “виборів”
Київ • УНН
Окупанти в Херсонській області створили «волонтерський штаб» для вербування місцевих жителів на фейкові «вибори». Під виглядом допомоги армії РФ готують масовку для легалізації окупації.
У Херсонській області окупанти створили так званий "волонтерський штаб" на базі "виборчої комісії", прикриваючи вербування місцевих жителів. Насправді за плетінням сіток і виготовленням окопних свічок стоїть підготовка людей для участі у фейкових "виборах" та легалізації окупації.
Про це пише Центр Національного Спротиву передає УНН.
Деталі
Окупанти на тимчасово захоплених територіях продовжують діяти за давно відпрацьованою схемою: під виглядом "волонтерства" вони вербують місцевих мешканців, які пізніше працюють на ворога та забезпечують масовку для так званих "виборів".
У Херсонській області такий "штаб" облаштували на базі фейкової "виборчої комісії". Під приводом допомоги армії та виготовлення необхідних для фронту речей окупанти насправді готують "волонтерів" до участі у легалізації окупації.
Москва діє за схемою: спочатку — "волонтерство". Потім — співпраця з армією ворога. Згодом — участь у легалізації окупації
Місцевих жителів закликають не ставати частиною цього фарсу та не піддаватися на пропаганду ворога.
Нагадаємо
На ТОТ Луганщини росіяни проводять мілітаризацію дітей, навчаючи їх доносам і шпигунству.
У тимчасово окупованих Луганську та Донецьку відкрились "кінематографічні центри".
Мета одна: виправдати злочини, зламати свідомість і стерти правду. Під маскою "документального мистецтва" діє цинічна машина фейків, що малює росію "визволителем", а Україну - "нацистом"
Воїни ГУР вдарили по військовому поїзду окупантів на ТОТ Запоріжжя.
На Херсонщині у будинку вибухнув боєприпас: загинув 8-річний хлопчик, ще 5 людей поранені24.05.25, 19:50 • 3246 переглядiв