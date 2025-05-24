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На Херсонщині у будинку вибухнув боєприпас: загинув 8-річний хлопчик, ще 5 людей поранені

Київ • УНН

 • 1074 перегляди

У Калинівському на Херсонщині внаслідок вибуху боєприпасу в будинку загинув 8-річний хлопчик. Ще п'ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

На Херсонщині у будинку вибухнув боєприпас: загинув 8-річний хлопчик, ще 5 людей поранені

У селищі Калинівське Бериславського району на Херсонщині стався вибух невідомого предмета в приватному будинку, загинув 8-річний хлопчик, ще 5 людей дістали поранення. Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

У селищі Калинівське Бериславського району стався вибух невідомого предмета в приватному будинку. На жаль, внаслідок необачного поводження з боєприпасами дорослими загинув 8-річний хлопчик

- йдеться у повідомленні.

Також постраждали дві жінки.  У 36-річної потерпілої — гостра реакція на стрес. 37-річна жінка дістала вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також множинні уламкові поранення рук, ніг, шиї та грудної клітки.

Їх доправили до лікарні для надання медичної допомоги.

росія вивозить дітей з Херсонщини в табори рф для "промивання мізків" - ЦНС23.05.25, 03:24 • 3160 переглядiв

Ольга Розгон

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