В Херсонской области в доме взорвался боеприпас: погиб 8-летний мальчик, еще 5 человек ранены

В поселке Калиновское Бериславского района Херсонской области произошел взрыв неизвестного предмета в частном доме, погиб 8-летний мальчик, еще 5 человек получили ранения. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В поселке Калиновское Бериславского района произошел взрыв неизвестного предмета в частном доме. К сожалению, в результате неосторожного обращения с боеприпасами взрослыми погиб 8-летний мальчик - говорится в сообщении.

Также пострадали две женщины. У 36-летней потерпевшей — острая реакция на стресс. 37-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также множественные осколочные ранения рук, ног, шеи и грудной клетки.

Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

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