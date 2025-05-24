В Херсонской области в доме взорвался боеприпас: погиб 8-летний мальчик, еще 5 человек ранены
Киев • УНН
В Калиновском Херсонской области в результате взрыва боеприпаса в доме погиб 8-летний мальчик. Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.
В поселке Калиновское Бериславского района Херсонской области произошел взрыв неизвестного предмета в частном доме, погиб 8-летний мальчик, еще 5 человек получили ранения. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
В поселке Калиновское Бериславского района произошел взрыв неизвестного предмета в частном доме. К сожалению, в результате неосторожного обращения с боеприпасами взрослыми погиб 8-летний мальчик
Также пострадали две женщины. У 36-летней потерпевшей — острая реакция на стресс. 37-летняя женщина получила взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также множественные осколочные ранения рук, ног, шеи и грудной клетки.
Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
россия вывозит детей из Херсонщины в лагеря рф для "промывания мозгов" - ЦНС23.05.25, 03:24 • 3160 просмотров