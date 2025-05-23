россия вывозит детей из Херсонщины в лагеря рф для "промывания мозгов" - ЦНС
Киев • УНН
Оккупанты отправляют украинских детей в лагеря в Адыгее и Волгоградской области для навязывания искаженной реальности и изменения идентификации.
российские захватчики отправляют очередную группу украинских детей из Херсонской области в детские лагеря, расположенные на территории рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Оккупанты вывозят детей из Херсонской области в Адыгею и Волгоградскую область. Там им устроят интенсив по "истории рф" и лекции на тему "русская весна. Причины"
"Цель - навязать искаженную реальность, где виновата не россия, а Украина. Это часть политики по изменению самоидентификации украинских детей - признак геноцида по международному праву", - добавили в ЦНС.
Напомним
Во временно оккупированной Луганской области заработал центр "пионер", где детей зомбируют и готовят к роли пропагандистов. За два месяца более 1,5 тысячи школьников прошли обработку кремлевскими нарративами.
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