росія вивозить дітей з Херсонщини в табори рф для "промивання мізків" - ЦНС
Київ • УНН
Окупанти відправляють українських дітей до таборів в Адигеї та Волгоградській області для нав'язування спотвореної реальності та зміни ідентифікації.
російські загарбники відправляють чергову групу українських дітей з Херсонщини до дитячих таборів, які розташовані на території рф. Про це інформує УНН із посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Окупанти вивозять дітей з Херсонщини до Адигеї та Волгоградської області. Там їм влаштують інтенсив з "історії рф" і лекції на тему "русская вєсна. Причини"
"Мета - нав’язати викривлену реальність, де винна не росія, а Україна. Це частина політики зі зміни самоідентифікації українських дітей — ознака геноциду за міжнародним правом", - додали в ЦНС.
Нагадаємо
У тимчасово окупованій Луганській області запрацював центр "піонер", де дітей зомбують та готують до ролі пропагандистів. За два місяці понад 1,5 тисячі школярів пройшли обробку кремлівськими наративами.
На ТОТ окупанти створюють "козацькі класи" для мілітаризації дітей - ЦНС13.05.25, 23:51 • 3515 переглядiв