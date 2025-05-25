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На ТОТ Запоріжжя українські розвідники вистежили поїзд окупантів із пальним та вдарили по ньому

Київ • УНН

 • 48 перегляди

Воїни ГУР вдарили по військовому поїзду окупантів на Запоріжжі. Знищено щонайменше три цистерни з пальним, залізничне постачання окупантів порушено.

На ТОТ Запоріжжя українські розвідники вистежили поїзд окупантів із пальним та вдарили по ньому

На тимчасово окупованій території Запорізької області знищено цистерни з пальним у ворожому потягу. 

Про це передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Деталі

Воїни ГУР вдарили по військовому поїзду російських військових на окупованій території Запорізької області.

Як вказується, майстри ударних БпЛА підрозділів активних дій ГУР МО України вистежили і вполювали поїзд російських загарбників з пальним. було завдано прицільних ударів по об’єкту окупаційної логістики прямо під час руху на залізничній ділянці Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка.

Щонайменше три цистерни з пальним знищено. Залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму ― порушене

- інформує ГУР у своєму дописі.

Нагадаємо

Між Скадовськом і Антонівкою на тимчасово окупованій території Херсонської області вибухнув автомобіль УАЗ Patriot з чотирма офіцерами російської армії.

УНН передавав, що за даними ГУР, кремль визначив нових представників РПЦ, відповідальних за просування ідей "русского мира" в Україні. 

ГУР: зафіксовано понад 150 страт українських захисників у полоні росіян24.05.25, 09:26 • 2952 перегляди

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