На ТОТ Запоріжжя українські розвідники вистежили поїзд окупантів із пальним та вдарили по ньому
Київ • УНН
Воїни ГУР вдарили по військовому поїзду окупантів на Запоріжжі. Знищено щонайменше три цистерни з пальним, залізничне постачання окупантів порушено.
На тимчасово окупованій території Запорізької області знищено цистерни з пальним у ворожому потягу.
Про це передає УНН із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
Деталі
Воїни ГУР вдарили по військовому поїзду російських військових на окупованій території Запорізької області.
Як вказується, майстри ударних БпЛА підрозділів активних дій ГУР МО України вистежили і вполювали поїзд російських загарбників з пальним. було завдано прицільних ударів по об’єкту окупаційної логістики прямо під час руху на залізничній ділянці Верхній Токмак-Молочанськ-Федорівка.
Щонайменше три цистерни з пальним знищено. Залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму ― порушене
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