ГУР: зафіксовано понад 150 страт українських захисників у полоні росіян
Київ • УНН
ГУР зафіксувало понад 150 страт українських військових у полоні росіян. Кількість страт зростає, часто є накази вбивати полонених, ООН підтверджує зростання випадків вбивств та каліцтв полонених.
Більше ніж 150 випадків страт українських захисників, які потрапили в полон до росіян, зафіксовано Головним управлінням розвідки Міноборони України, повідомили у ГУР МОУ в суботу, пише УНН.
ГУР МО України зафіксувало понад 150 випадків страт українських оборонців, які потрапили в полон до росіян
Зазначається, що кількість страт на полі бою зростає: у багатьох випадках зафіксовані прямі накази вбивати полонених. "Ці злочини - не поодинокі випадки, а складова цілеспрямованої політики з боку керівництва держави-агресора - росії", - вказали у ГУР.
В Україні розслідують 75 справ за фактами вбивства окупантами українських військовополонених - ОГП23.05.25, 13:41 • 2172 перегляди
Цю тенденцію, як повідомляється, підтверджує і Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації в Україні. У своїй доповіді від 19 березня 2025 року комісією зафіксовано зростання кількості випадків, коли російські військові цілеспрямовано вбивали або калічили українських бійців, які здалися або намагалися здатися в полон.
"Кілька російських дезертирів підтвердили, що отримували наказ не брати полонених, а вбивати їх. Один із них навів слова заступника командира бригади: "Полонені не потрібні - розстрілюйте на місці", - ідеться в документі.
Спеціальний доповідач ООН з питань позасудових страт доктор Морріс Тідбол-Бінц в ефірі CNN чітко окреслив відповідальних за ці дії: "Вони б не відбувалися з такою кількістю та частотою без наказу - або, принаймні, згоди - від найвищого військового командування, що в росії означає посаду президента", - сказав він.
"ГУР МО України нагадує - за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили у розвідці.