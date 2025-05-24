ГУР: зафиксировано более 150 казней украинских защитников в плену россиян

Более 150 случаев казней украинских защитников, попавших в плен к россиянам, зафиксировано Главным управлением разведки Минобороны Украины, сообщили в ГУР МОУ в субботу, пишет УНН.

ГУР МО Украины зафиксировало более 150 случаев казней украинских защитников, попавших в плен к россиянам - сообщили в ГУР в соцсетях.

Отмечается, что количество казней на поле боя растет: во многих случаях зафиксированы прямые приказы убивать пленных. "Эти преступления - не единичные случаи, а составная часть целенаправленной политики со стороны руководства государства-агрессора - россии", - указали в ГУР.

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Эту тенденцию, как сообщается, подтверждает и Независимая международная комиссия ООН по расследованию ситуации в Украине. В своем докладе от 19 марта 2025 года комиссией зафиксирован рост количества случаев, когда российские военные целенаправленно убивали или калечили украинских бойцов, которые сдались или пытались сдаться в плен.

"Несколько российских дезертиров подтвердили, что получали приказ не брать пленных, а убивать их. Один из них привел слова заместителя командира бригады: "Пленные не нужны - расстреливайте на месте", - говорится в документе.

Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней доктор Моррис Тидбол-Бинц в эфире CNN четко очертил ответственных за эти действия: "Они бы не происходили с таким количеством и частотой без приказа - или, по крайней мере, согласия - от высшего военного командования, что в россии означает должность президента", - сказал он.

"ГУР МО Украины напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - подчеркнули в разведке.