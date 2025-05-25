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На ВОТ Запорожья украинские разведчики выследили поезд оккупантов с горючим и ударили по нему

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Воины ГУР ударили по военному поезду оккупантов в Запорожье. Уничтожено по меньшей мере три цистерны с горючим, железнодорожное снабжение оккупантов нарушено.

На ВОТ Запорожья украинские разведчики выследили поезд оккупантов с горючим и ударили по нему

На временно оккупированной территории Запорожской области уничтожены цистерны с горючим во вражеском поезде. 

Об этом передает УНН со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Детали

Воины ГУР ударили по военному поезду российских военных на оккупированной территории Запорожской области.

Как указывается, мастера ударных БПЛА подразделений активных действий ГУР МО Украины выследили и выследили поезд российских захватчиков с горючим. Были нанесены прицельные удары по объекту оккупационной логистики прямо во время движения на железнодорожном участке Верхний Токмак-Молочанск-Федоровка.

По меньшей мере три цистерны с горючим уничтожены. Железнодорожное снабжение российских оккупационных сил на временно порабощенных территориях Запорожской области и Крыма – нарушено

- информирует ГУР в своем сообщении.

Напомним

Между Скадовском и Антоновкой на временно оккупированной территории Херсонской области взорвался автомобиль УАЗ Patriot с четырьмя офицерами российской армии.

УНН передавал, что по данным ГУР, кремль определил новых представителей РПЦ, ответственных за продвижение идей "русского мира" в Украине. 

ГУР: зафиксировано более 150 казней украинских защитников в плену россиян24.05.25, 09:26 • 2952 просмотра

Игорь Тележников

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