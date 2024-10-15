В Харьковском районе, предварительно, зафиксированы попадания - ОВА
Киев • УНН
Глава Харьковской ОВА сообщил о предварительных попаданиях в Харьковском районе. Городской голова Харькова заявил, что город под атакой УАБов, слышны взрывы.
В Харьковском районе, предварительно, зафиксированы попадания. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
"По предварительным данным, зафиксированы попадания в Харьковском районе. Информация о разрушениях уточняется", - сообщил Синегубов.
Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков под атакой УАБов, в городе слышны взрывы.