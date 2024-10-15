У Харківському районі, попередньо, зафіксовані влучання - ОВА
Київ • УНН
Голова Харківської ОВА повідомив про попередні влучання в Харківському районі. Міський голова Харкова заявив, що місто під атакою КАБів, чутно вибухи.
У Харківському районі, попередньо, зафіксовані влучання. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
"За попередніми даними, зафіксовані влучання в Харківському районі. Інформація щодо руйнувань уточнюється", - повідомив Синєгубов.
Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що Харків під атакою КАБів, у місті чутно вибухи.