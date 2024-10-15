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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 5872 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Окупанти завдають ударів по Харкову: у місті чутно вибухи

Київ • УНН

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Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку КАБів на місто. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів залишатися в укриттях через удари окупантів.

Окупанти завдають ударів по Харкову: у місті чутно вибухи

Харків під атакою КАБів, у місті чутно вибухи. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН

"У Харкові чутно вибухи - місто під атакою КАБів. Будьте обережні - у повітрі ще КАБи", - повідомив Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів залишатись в укриттях.

"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" - йдеться у повідомленні.

росіяни обстріляли цивільне авто на Харківщині: є загиблий та поранена11.10.24, 14:05 • 12991 перегляд

Антоніна Туманова

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