Окупанти завдають ударів по Харкову: у місті чутно вибухи
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку КАБів на місто. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів залишатися в укриттях через удари окупантів.
Харків під атакою КАБів, у місті чутно вибухи. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"У Харкові чутно вибухи - місто під атакою КАБів. Будьте обережні - у повітрі ще КАБи", - повідомив Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів залишатись в укриттях.
"Окупанти завдають ударів. Харків та район: будьте в укриттях!" - йдеться у повідомленні.
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