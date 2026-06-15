В Харьковской области женщину с инвалидностью использовали в схеме выезда за границу через фиктивный брак

В Харьковской области разоблачили схему незаконной переправки военнообязанного за границу, в которой, по данным следствия, использовали женщину с инвалидностью. Подозрение объявлено двум мужчинам, организовавшим фиктивный брак как основание для выезда во время военного положения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении начальнику контрольно-технического пункта одной из воинских частей Харьковской области и его сообщнику по фактам незаконной переправки военнообязанного через государственную границу Украины и торговли людьми - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2024 года подозреваемые организовали схему выезда за границу мужчины призывного возраста, который не имел законных оснований покидать территорию Украины во время военного положения.

Для реализации замысла они использовали 27-летнюю женщину с инвалидностью II группы, которая находилась в уязвимом положении и зависела от одного из сообщников. Мужчина, знакомый с потерпевшей более 10 лет, по версии следствия, воспользовался ее доверием и сложными жизненными обстоятельствами, чтобы склонить к фиктивному браку с незнакомым ей мужчиной.

После регистрации брака мужчина должен был использовать статус мужа лица с инвалидностью как формальное основание для выезда за пределы Украины. За свои услуги подозреваемые требовали 10 тыс. долларов США.

27 мая 2024 года под контролем правоохранителей в отделе ГРАГС Харьковской области был зарегистрирован брак с признаками фиктивности. В тот же день задокументировано получение части оговоренной суммы - 5 тыс. долларов США.

После передачи средств военнослужащего и его сообщника задержали. В ходе обысков изъяты деньги, мобильные телефоны и документы потерпевшей.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Также наложен арест на их имущество. Проверяется причастность подозреваемых к другим фактам незаконной переправки военнообязанных через государственную границу Украины.

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