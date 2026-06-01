В Харьковской области должностных лиц ТЦК подозревают в вымогательстве 250 тыс. грн за службу в тылу
Киев • УНН
Должностные лица ТЦК в Харьковской области требовали 250 тысяч гривен за службу в тылу. Злоумышленников задержали во время получения денег и взяли под стражу.
В Харьковской области двум должностным лицам районного территориального центра комплектования и социальной поддержки сообщили о подозрении в вымогательстве 250 тыс. грн от военнообязанного. По версии следствия, за эти средства они обещали обеспечить прохождение службы в тыловом подразделении вместо направления в боевую часть. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
По данным следствия, за эту сумму они обещали обеспечить мужчине прохождение службы в тыловом подразделении - на должности водителя в РТЦК и СП, вместо направления в боевые части.
Для оформления службы в тыловом подразделении было подготовлено заключение военно-врачебной комиссии о годности мужчины к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и других подобных подразделениях.
21 мая 2026 года правоохранители задержали обоих должностных лиц в Харьковской области - сразу после получения 250 тыс. грн.
Во время обысков в служебных помещениях изъяты документы и мобильные телефоны. В настоящее время проверяется причастность к схеме других лиц.
Обоим подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Также они отстранены от занимаемых должностей.
