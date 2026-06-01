Сотрудники ТЦК в Днепре похитили мужчину, а когда ему стало плохо — выбросили возле мусорки. Двое из них получили подозрения

В Днепре во время проверки документов военные ТЦК затолкали мужчину в машину, а когда поняли, что мужчине стало плохо – беспомощного выбросили возле мусорки и скрылись в неизвестном направлении. Как сообщили в Нацполиции, правоохранители установили личности злоумышленников, двоим из них уже объявили о подозрении, передает УНН.

Оперативники в сотрудничестве со следователями полиции Днепра установили причастность троих военнослужащих к похищению человека. На момент совершения незаконных действий они несли службу в одном из областных ТЦК и осуществляли мероприятия по оповещению и уточнению военно-учетных данных самостоятельно.

Рано утром увидели на безлюдной улице мужчину мобилизационного возраста. Под предлогом проверки документов они подошли к нему, не дождавшись ответа, сразу схватили и силой затолкали в бус. В машине заговорщики вели себя вызывающе: психологически давили и запугивали. На их глазах состояние здоровья потерпевшего значительно ухудшилось, ему стало плохо. Но вместо того, чтобы оказать помощь и отвезти в больницу – сообщники вытолкнули беспомощного мужчину из авто на землю возле мусорки, а сами скрылись. При этом один из военных находился на должности стрелка-санитара и должен был принять меры для помощи мужчине. В критическом состоянии пострадавшего доставили в больницу.

Вскоре после происшествия двое фигурантов перевелись на службу в другие воинские части, еще один остался нести службу в центре комплектования.

На данный момент двоим фигурантам уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Кроме этого, стрелку-санитару дополнительно инкриминируют ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Еще одному их экс-коллеге готовится объявление о подозрении. Им грозит уголовная ответственность. Следствие продолжается.

