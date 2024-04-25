В Харькове за сутки без атак рф, по области россияне били КАБами - ОВА

В Харьковской области за минувшие сутки около 15 населенных пунктов подверглись артиллерийским и минометным обстрелам российских войск, еще 4 - авиаударам, в том числе КАБами, атак рф на Харьков за сутки не фиксировали, в результате обстрелов были повреждены частные дома, аптека, кафе, лицей, поселковый совет, сообщил в четверг глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"За минувшие сутки обстрелов города Харьков не зафиксировано", - сообщил Синегубов в Telegram.

По его словам, артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковской области: Ветеринарное, Кудиевка, Гатище и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Веселое, Белый Колодец, Волчанск, Кирилловка. В частности:

01:41 Купянский р-н, село Глушковка , во время обстрела КАБ повреждено 8 частных домовладений и автоприцеп.

, во время обстрела КАБ повреждено 8 частных домовладений и автоприцеп. 25 апреля 01:40 Купянский р-н, село Кругляковка . Горел частный дом в результате обстрела.

. Горел частный дом в результате обстрела. 22:37 Харьковский р-н, село Слобожанское . В результате обстрела из РСЗО горел частный дом.

. В результате обстрела из РСЗО горел частный дом. 21:40 Харьковский р-н, село Слобожанское. В результате обстрела из РСЗО повреждены 2 частных дома.

15:00 город Волчанск . В результате обстрела разрушен магазин, повреждено здание аптеки, 3 частных дома, гараж, 3 хозяйственные постройки, здание кафе.

. В результате обстрела разрушен магазин, повреждено здание аптеки, 3 частных дома, гараж, 3 хозяйственные постройки, здание кафе. 14:26 Чугуевский р-н, село Кирилловка . В результате обстрела КАБ повреждено здание лицея, поселкового совета, 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки и 1 двухэтажный многоквартирный дом.

. В результате обстрела КАБ повреждено здание лицея, поселкового совета, 6 частных домов, 3 хозяйственные постройки и 1 двухэтажный многоквартирный дом. 24 апреля 14:25 Чугуевский р-н, село Белый Колодец. В результате обстрела КАБ повреждены частный дом, две хозяйственные постройки, двухэтажный многоквартирный дом.

"За минувшие сутки в пределах области на Купянском направлении враг 1 раз атаковал наши позиции в районе н.п. Берестовое", - сообщил Синегубов.

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