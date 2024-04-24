Синегубов: ситуация со сбиванием телебашни в Харькове - не критическая, но показательная

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В Сумах прогремели взрывы на фоне усиления обстрелов и сообщений об активности вражеской авиации в регионе.
"Запад должен понять, что эпоха мира в Европе закончилась"- Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Запад должен увеличить производство оружия, чтобы помочь Украине победить россию, поскольку эра мира в Европе закончилась.
Коалиция дронов уже собрала для ВСУ почти 500 миллионов евро
Инициированная Латвией Коалиция беспилотников собрала почти 500 миллионов евро для Вооруженных сил Украины. В частности, Дания и Нидерланды уже объявили о закупке беспилотников на сумму 400 миллионов евро.
Суд не смог избрать меру пресечения Сольскому и объявил перерыв
Суд не смог избрать меру пресечения Сольскому, отложив рассмотрение дела.
путин понимает только один язык, а это - обеспечить Украину средствами для самообороны - фон дер Ляйен
ЕС должен предоставить Украине средства для самообороны, поскольку путин понимает только этот язык, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кулеба надеется, что Белый дом обнародует новый пакет военной помощи "в течение дней, а может, и часов"
Министр иностранных дел Украины надеется, что Белый дом обнародует новый пакет военной помощи "в течение нескольких дней, возможно, часов".
В оккупированном Крыму 1 человек погиб и 2 пострадали из-за загоревшихся цистерн под Симферополем
Один человек погиб и двое пострадали в результате пожара в железнодорожных цистернах с бензином под Симферополем в аннексированном Крыму.
Европарламент осуждает закон Грузии об "иностранных агентах" и рассматривает вариант прекратить переговоры о вступлении в ЕС
Европейский парламент осуждает законопроект Грузии об "иностранных агентах", считает его противоречащим ценностям ЕС и стремлению Грузии в ЕС, призывает власти отозвать законопроект и защитить права граждан, а также выражает обеспокоенность непропорциональным применением силы против демонстрантов.
В рф заявили, что провели очные переговоры с Украиной по возвращению украинских детей: что известно
россия и Украина провели переговоры при посредничестве Катара, договорившись о передаче 29 детей Украине и 19 - россии. Пока официальных комментариев от украинских властей относительно переговоров с рф по возвращению детей не было.