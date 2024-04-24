Синегубов: ситуация со сбиванием телебашни в Харькове - не критическая, но показательная

В Харькове уже возобновили телевизионное вещание и продолжают работать над возвращением сигнала, который был до разрушения. Об этом сообщил, председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в эфире телемарафона, пишет УНН.

По словам Синегубова, они уже возобновили телевизионное вещание и будут продолжать работу чтобы на 100% восстановить сигнал, который был до разрушения.

Ситуация - не критическая, но показательная, потому что враг пытается нарастить ИПСО и нарративы на тех территориях, где ограничен доступ к интернету и кабельному телевидению. Такие действия рассчитаны были на сельское население, ведь жители города Харьков, фактически не почувствовали это на себе - добавил он.

Напомним,

Кабельное и спутниковое телевидение, радио, интернет и мобильная связь работают в Харькове, несмотря на российский ракетный удар по телебашне.