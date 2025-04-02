В Харькове вспыхнул пожар после террористической атаки дронов

В Харькове из-за террористической атаки произошел пожар. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью в Киевском районе Харькова прогремели взрывы в результате атаки вражеских беспилотников. По предварительной информации, на местах попаданий возникли возгорания.

Спасатели и экстренные службы прибыли на место событий и уже ликвидируют последствия атаки. Пока сведений о пострадавших нет, однако ситуация продолжает уточняться.

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и следить за официальными сообщениями.

Напомним

Оккупанты нанесли несколько десятков ударов по городу Харькову. Глава Харьковской ОВА призвал не снимать работу ПВО.

Оккупанты нанесли 14 ударов по Харькову - мэр