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В Харькове вспыхнул пожар после террористической атаки дронов

Киев • УНН

 • 13922 просмотра

Ночью в Киевском районе Харькова прогремели взрывы из-за атаки беспилотников. На местах попаданий возникли возгорания, спасатели ликвидируют последствия.

В Харькове вспыхнул пожар после террористической атаки дронов

В Харькове из-за террористической атаки произошел пожар. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Сегодня ночью в Киевском районе Харькова прогремели взрывы в результате атаки вражеских беспилотников. По предварительной информации, на местах попаданий возникли возгорания. 

Спасатели и экстренные службы прибыли на место событий и уже ликвидируют последствия атаки. Пока сведений о пострадавших нет, однако ситуация продолжает уточняться. 

Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и следить за официальными сообщениями.

Напомним

Оккупанты нанесли несколько десятков ударов по городу Харькову. Глава Харьковской ОВА призвал не снимать работу ПВО.

Оккупанты нанесли 14 ударов по Харькову - мэр02.04.25, 22:37 • 10862 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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