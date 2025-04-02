В Харькове вспыхнул пожар после террористической атаки дронов
Киев • УНН
Ночью в Киевском районе Харькова прогремели взрывы из-за атаки беспилотников. На местах попаданий возникли возгорания, спасатели ликвидируют последствия.
В Харькове из-за террористической атаки произошел пожар. Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Сегодня ночью в Киевском районе Харькова прогремели взрывы в результате атаки вражеских беспилотников. По предварительной информации, на местах попаданий возникли возгорания.
Спасатели и экстренные службы прибыли на место событий и уже ликвидируют последствия атаки. Пока сведений о пострадавших нет, однако ситуация продолжает уточняться.
Местные власти призывают жителей сохранять спокойствие, соблюдать правила безопасности и следить за официальными сообщениями.
Напомним
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