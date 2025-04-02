У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів
Київ • УНН
Вночі у Київському районі Харкова пролунали вибухи через атаку безпілотників. На місцях влучань виникли загоряння, рятувальники ліквідовують наслідки.
У Харкові через терористичну атаку зайнялася пожежа. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Сьогодні вночі в Київському районі Харкова пролунали вибухи внаслідок атаки ворожих безпілотників. За попередньою інформацією, на місцях влучань виникли загоряння.
Рятувальники та екстрені служби прибули на місце подій і вже ліквідовують наслідки атаки. Наразі відомостей про постраждалих немає, однак ситуація продовжує уточнюватися.
Місцева влада закликає мешканців зберігати спокій, дотримуватись правил безпеки та слідкувати за офіційними повідомленнями.
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