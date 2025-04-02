Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер
Київ • УНН
За останні 40 хвилин ворог завдав 14 ударів по місту Харкову. Голова Харківської ОВА закликав не знімати роботу ППО.
Окупанти завдали вже 14 ударів по Харкову. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
За останні сорок хвилин ворог наніс 14 ударів по місту Харкову
У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав не знімати роботу ППО.
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росія атакує Харків дронами: удар по приватному сектору02.04.25, 22:07 • 11028 переглядiв