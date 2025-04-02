Оккупанты нанесли 14 ударов по Харькову - мэр
Киев • УНН
За последние 40 минут враг нанес 14 ударов по городу Харькову. Глава Харьковской ОВА призвал не снимать работу ПВО.
Оккупанты нанесли уже 14 ударов по Харькову. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
За последние сорок минут враг нанес 14 ударов по городу Харькову
В свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал не снимать работу ПВО.
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