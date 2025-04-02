Оккупанты нанесли 14 ударов по Харькову - мэр

Оккупанты нанесли уже 14 ударов по Харькову. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

За последние сорок минут враг нанес 14 ударов по городу Харькову - сообщил мэр.

В свою очередь председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал не снимать работу ПВО.

Не снимайте и не выкладывайте в сеть работу средств ПВО! Враг внимательно мониторит инфопространство - резюмировал председатель ОВА.

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