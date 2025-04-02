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россия атакует Харьков дронами: удар по частному сектору

Киев • УНН

 • 11026 просмотра

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке дронов на город, предварительно удар пришелся по частному сектору Киевского района.

россия атакует Харьков дронами: удар по частному сектору

Армия рф снова атакует Харьков дронами, предварительно удар был нанесен по частному сектору. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

В Харькове взрыв - город снова под атакой Шахедов. Будьте осторожны! 

- сообщил мэр.

Добавим

Впоследствии Терехов сообщил, что предварительно удар был нанесен по частному сектору Киевского района. Информация требует уточнения.

Еще группа ударных беспилотников направляется на Харьков. Будьте осторожны 

- резюмировал он.

Удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 402.04.25, 17:01 • 21459 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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