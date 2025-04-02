россия атакует Харьков дронами: удар по частному сектору
Киев • УНН
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил об атаке дронов на город, предварительно удар пришелся по частному сектору Киевского района.
Армия рф снова атакует Харьков дронами, предварительно удар был нанесен по частному сектору. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
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Впоследствии Терехов сообщил, что предварительно удар был нанесен по частному сектору Киевского района. Информация требует уточнения.
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