россия атакует Харьков дронами: удар по частному сектору

Армия рф снова атакует Харьков дронами, предварительно удар был нанесен по частному сектору. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

В Харькове взрыв - город снова под атакой Шахедов. Будьте осторожны! - сообщил мэр.

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Впоследствии Терехов сообщил, что предварительно удар был нанесен по частному сектору Киевского района. Информация требует уточнения.

Еще группа ударных беспилотников направляется на Харьков. Будьте осторожны - резюмировал он.

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