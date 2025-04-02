росія атакує Харків дронами: удар по приватному сектору
Київ • УНН
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку дронів на місто, попередньо удар прийшовся по приватному сектору Київського району.
Армія рф знову атакує Харків дронами, попередньо удар було здійснено по приватному сектору. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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Згодом Терехов повідомив, що попередньо удар було здійснено по приватному сектору Київського району. Інформація потребує уточнення.
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