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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
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росія атакує Харків дронами: удар по приватному сектору

Київ • УНН

 • 11029 перегляди

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про атаку дронів на місто, попередньо удар прийшовся по приватному сектору Київського району.

росія атакує Харків дронами: удар по приватному сектору

Армія рф знову атакує Харків дронами, попередньо удар було здійснено по приватному сектору. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

У Харкові вибух - місто знову під атакою Шахедів. Будьте обережні! 

- повідомив мер.

Додамо

Згодом Терехов повідомив, що попередньо удар було здійснено по приватному сектору Київського району. Інформація потребує уточнення.

Ще група ударних безпілотників прямує на Харків. Будьте обережні 

- резюмував він.

Удар рф по Харкову: кількість постраждалих зросла до 402.04.25, 17:01 • 21462 перегляди

Антоніна Туманова

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